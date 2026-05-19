Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.
Im Kreuzungsbereich Waldstraße in Fahrtrichtung Schönau / Sandhofen ist eine Straßenabsenkung aufgefallen. Hier werden aktuell Notabsicherungen aufgebaut, sodass die Schadensstelle nicht mehr befahren werden kann. Eine Fahrspur der Waldstraße in Fahrtrichtung Schönau / Sandhofen im Kreuzungsbereich Waldstraße / Waldpforte / Hanauer Straße wird für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. An dieser Stelle wird zunächst nur noch das Abbiegen von der Waldstraße in die Waldpforte möglich sein. Weitere Absperrmaßnahmen werden im Laufe des Tages folgen.
Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 11:35