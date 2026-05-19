Mannheim – Neue Kriterien für die Vergabe von Betreuungsplätzen ab September 2026

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab September 2026 gelten in Mannheim neue Kriterien für die Vergabe von Betreuungsplätzen in Krippe, Kindergarten und Schulkindbetreuung. Der Gemeinderat hatte die Änderungen bereits am 03. Februar beschlossen. Ziel der neuen Vergabekriterien ist es, die vielfältigen Lebens- und Arbeitsmodelle von Familien künftig noch besser abzubilden.

Künftig werden Arbeitszeiten beider Elternteile berücksichtigt

Die neuen Kriterien wurden gemeinsam von freien Trägern und der Stadt Mannheim entwickelt. Neu ist unter anderem, dass künftig die Arbeitszeiten beider sorgeberechtigten Personen in die Bewertung einfließen. Bisher wurde nur der geringere Beschäftigungsumfang eines Elternteils berücksichtigt.

„Mit der Betrachtung der Beschäftigungsverhältnisse beider sorgeberechtigten Personen werden wir den sich verändernden Arbeitszeitmodellen der Familien gerecht“, so Bildungsbürgermeister Dirk Grunert. „Lebens- und Arbeitsmodelle wandeln sich und darauf wollen wir reagieren.“

Auch persönliche Lebenssituationen werden künftig stärker einbezogen. Dazu zählen neben Ausbildung, Schule, Studium oder Arbeitssuche beispielsweise auch eine Schwerbehinderung oder die Pflege von Angehörigen.

Eltern mit bestehender Vormerkung werden gebeten Unterlagen zu aktualisieren

Wichtig für Eltern mit bestehender Vormerkung:

Die Stadt Mannheim ruft alle Eltern, die bereits einen Betreuungsplatz vorgemerkt haben und bisher noch keinen Platz erhalten konnten, dazu auf, die benötigten Unterlagen rechtzeitig einzureichen und an die neuen Vergabekriterien anzupassen. Ab dem 18. Mai 2026 erhalten die betroffenen Familien dazu eine E-Mail mit weiteren Informationen.

Die Nachweise müssen bis spätestens 14. Juni 2026 bei der Servicestelle Eltern eingegangen sein. Dazu gehören insbesondere aktuelle Arbeitsnachweise sowie gegebenenfalls weitere Unterlagen zur persönlichen Situation.

Wer keine zusätzlichen Nachweise einreicht, bleibt zwar weiterhin im Verfahren, hat jedoch gegebenenfalls geringere Chancen auf einen Betreuungsplatz ab September 2026.

Neue Vormerkungen für Betreuungsplätze ab 2027

Eltern, die erstmals einen Betreuungsplatz mit Betreuungsbeginn ab 2027 suchen, werden gebeten, ihre Vormerkung erst ab September 2026 über das Vormerksystem MeKi einzureichen. Der Zeitpunkt der Vormerkung hat keinen Einfluss auf die spätere Vergabe.

Online-Informationsveranstaltung am 27. Mai

Außerdem informiert die Stadt Mannheim bei einer digitalen Veranstaltung am 27. Mai 2026 um 18 Uhr über die neuen Kriterien und beantwortet die Fragen von Eltern.

Weitere Informationen und einen Link zur Onlineveranstaltung finden Sie hier:Servicestelle

Kontakt Servicestelle Eltern

Telefonische Sprechzeiten:

Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag: 10:30 bis 12:00 Uhr

Donnerstag: 13:00 bis 14:00 Uhr

E-Mail: 56.servicestelle.eltern@mannheim.de

Quelle Stadt mannheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 18:50