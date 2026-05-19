Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie bereits berichtet kam es am Dienstagmorgen gegen 07:50 Uhr im innerstädtischen Quadrat E 5 an der Haltestelle Rathaus zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn.

Ersten Ermittlungen zufolge war der 20-jährige Radfahrer auf den Planken, zwischen E4 /D4 in Richtung E5/D5 unterwegs. Dabei missachtete er den Vorrang der Straßenbahn, welche von der Haltestelle Rathaus in Richtung Paradeplatz fuhr. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung des Straßenbahnfahrers konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der Radfahrer zog sich eine Verletzung am Kopf zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Gefahrenbremsung wurden drei in der Straßenbahn befindliche Fahrgäste leicht verletzt. Zwei Personen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Die weiteren Unfallermittlungen wurden durch den Verkehrsdienst Mannheim übernommen.

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 15:56