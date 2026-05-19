Mannheim – Nachruf: GV Teutonia gedenkt seinem ehemaligen Chorleiter Thomas Wind

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit großer Trauer erreichte uns die Nachricht, dass unser ehemaliger Chorleiter Thomas Wind am 18. Mai 2026 im Alter von 68 Jahren verstorben ist.

23.03.1958 – † 18.05.2026

38 Jahre lang leitete Thomas Wind den Männerchor des GV Teutonia und prägte ihn von 1987 bis 2025 maßgeblich. Unter seiner Führung entwickelte sich der Chor musikalisch und organisatorisch stetig weiter.

Gemeinsam entstanden drei CDs, die sein Schaffen dokumentieren. Thomas Wind führte den Chor auf Reisen nach China, in die USA, nach Wales, Frankreich und Österreich – Erlebnisse, die die Gemeinschaft nachhaltig geprägt haben.

Mit dem Projekt „Die neue Art des Chorkonzertes“ führte er Beamer-Präsentationen in die Chorarbeit ein und machte den GV Teutonia damit zum Vorreiter. Viele Chöre folgten später diesem Beispiel.

Die Jubiläen 2002 und 2012 zählen zu den Höhepunkten seiner Zeit. Damals war die Sporthalle mit über 1000 Gästen gefüllt. Auch bei Wertungssingen erreichte der Chor unter seiner Leitung zahlreiche Auszeichnungen.

Zur Bundesgartenschau 2023 bereitete Thomas Wind den Chor intensiv vor. Von den drei Auftritten auf der BUGA konnte er bei zweien krankheitsbedingt nicht mehr dabei sein. Beim Chortreff des Kurpfälzer Chorverbandes im Rahmen der BUGA war er jedoch noch persönlich anwesend.

Sein Engagement und seine Hingabe zur Chormusik bleiben unvergessen.

„Wenn man Thomas einen Ball mit Ideen zugeworfen hatte, kam dieser immer größer zurück!“

Dieter Kern, 1. Vorsitzender

„Thomas hat eine ganze Ära an Sängern ausgebildet. Er war mein erster Dirigent und hat dafür gesorgt, dass ich damals trotz aller Alternativen beim Chor geblieben bin.“

Christopher Kern, 2. Vorsitzender

Beim Konzertabend „Für jeden Ton ein Dankeschön“ haben wir Thomas Wind für sein Lebenswerk und sein Wirken in unserem Verein gedankt.

Wir danken Thomas Wind für seine wertvolle Arbeit und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Ruhe in Frieden.

GV Teutonia 1862 e.V.

Mannheim-Feudenheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 18:36