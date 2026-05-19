Mannheim – Fahrlachtunnel: Turnusmäßige Wartungs- und Reparaturarbeiten

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Von 24. Mai bis 5. Juni unter fließendem Verkehr. Von 5. Juni bis einschließlich 11. Juni unter Tunnelsperrung

Der Autoverkehr muss im Bereich des Fahrlachtunnels ab Ende Mai mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Aufgrund von turnusmäßigen Wartungsarbeiten an der Tunneltechnik werden von Sonntag, 24. Mai, bis Freitag, 5. Juni 2026, die beiden Tunnelröhren im Wechsel gesperrt und der Verkehr einspurig in der jeweils offenen Röhre geführt. Neben Beleuchtung und Lüftungsanlage werden die Entwässerungsanlage und die Signalelektronik gewartet, sowie diverse Reinigungsarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten sind im regelmäßigen Turnus erforderlich, um die Betriebssicherheit des Tunnels zu gewährleisten.

Von Freitag, 5. Juni bis voraussichtlich Donnerstagabend, 11. Juni 2026, werden beide Tunnelröhren vollständig gesperrt sein. In dieser Zeit werden die neuen Ampelsteuerungen vor den jeweiligen Tunneleinfahrten in die Tunnelsteuerung eingebunden und getestet.

Die Sperrungen im Überblick

Sperrung Tunnelröhre Nord (Fahrtrichtung Ludwigshafen):

Die Verkehrseinrichtungen für die Sperrung der Tunnelröhre Nord werden am Sonntag, 24. Mai, aufgebaut und am Sonntag, 31. Mai, abgebaut. In dieser Zeit ist die Nordröhre gesperrt. Der Verkehr wird über die Südröhre geführt. Diese ist dann nur einspurig in beide Richtungen befahrbar.

Sperrung Tunnelröhre Süd (Fahrtrichtung Neuhermsheim):

Von Sonntag, 31. Mai, bis Freitag 5. Juni, ist die Südröhre gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Nordröhre geführt. Diese ist dann nur einspurig in beide Richtungen befahrbar.

Vollsperrung beider Tunnelröhre Nord und Süd:

Im Anschluss an die Teilsperrungen wird ab Freitagabend, 5. Juni, bis voraussichtlich Donnerstagabend, 11. Juni, der Fahrlachtunnel vollständig gesperrt. Sobald die Arbeiten donnerstags abgeschlossen sind, wird der Fahrlachtunnel wieder geöffnet. Für die Zeit der Vollsperrung ist eine örtliche Umleitung ausgeschildert.

Weitere Informationen zu Baustellen finden sich auf der städtischen Homepage www.mannheim.de, Stichwort: „Baumaßnahmen und Verkehrseinschränkungen“.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 21:23