Mannheim – Baumaßnahmen Johanniskirche: „Endlich geht es los“



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Lindenhof: Gebäude wird instand gesetzt und erhält bessere Veranstaltungstechnik. Gottesdienste weiterhin in der Kirche, Veranstaltungen unverändert im Souterrain.

Im Mai beginnen Baumaßnahmen an der Johanniskirche im Stadtteil Lindenhof. Im ersten Bauabschnitt 2026 werden Dach und Fassade saniert, im zweiten Bauabschnitt 2027 wird die Raumschale renoviert und die Veranstaltungstechnik modernisiert. Die Johanniskirche ist eine der zwölf Kirchen im Stadtgebiet, in die die Evangelische Kirche Mannheim finanzielle Mittel investiert.

Gemeinde freut sich über Start der Baumaßnahmen

Das große Baugerüst am Hauptportal der Johanniskirche (Lindenhof) ist unübersehbar. „Endlich geht es los“, freut sich Pfarrerin Susanne Komorowski und blickt hinauf auf das Dach der Kirche. Denn die Dacheindeckung ist an vielen Stellen undicht. Bei Regen standen dann auch schon mal Wannen im Kirchenraum, um Tropfwasser aufzufangen. Das ist vorbei, sobald die Arbeiten am Dach abgeschlossen sein werden. Dann kann auch die Emporen-Orgel wieder an ihren Platz zurück, deren Pfeifen derzeit ausgelagert sind. Das königliche Instrument mit 41 Registern soll ebenfalls saniert werden.

„Für uns in der Gemeinde bedeutet das eine große Erleichterung! Als eine der beiden ‚grünen‘ Kirchen neben der Matthäuskirche (Neckarau) in der neuen Gemeinde Almenhof-Lindenhof-Neckarau soll die Johanniskirche auch weiterhin ein Anziehungspunkt für viele unterschiedliche Menschen sein“, sagt Pfarrerin Komorowski. Die Kirche stehe für lebendige Gottesdienste und eine vielfältige Kirchenmusik. Für viele Menschen seien auch das ökumenische Osterfeuer, der traditionelle Adventsmarkt sowie Yoga Chapel im leer geräumten Kirchenraum ein geschätzter Treffpunkt. An manchen Sonnentagen werde der Kirchenvorplatz zum Kinderspielplatz.

„Wir sind sehr dankbar über die Möglichkeit, die Funktionalität des neoromanischen Baus für die nächste Generation nun wieder hergestellt zu bekommen“, sagt Pfarrerin Komorowski. „Und anregend ist die Bauphase überdies. Wer weiß? Eine der nächsten Predigten könnte über das Leben als Baustelle nachdenken oder von uns Menschen als lebendigen Steinen handeln,“ schaut Susanne Komorowski nach vorne.

Johanniskirche bleibt geöffnet

Gottesdienste werden weiterhin in der Johanniskirche gefeiert. Der Zugang zur Kirche führt wegen des Baugerüsts zwar nicht mittig über die Treppe zum Hauptportal – der Weg in den Innenraum ist für Besucher:innen kenntlich gemacht. Im Souterrain der Johanniskirche mit seiner grünen Außenfläche, das über den Zugang neben dem Pfarrhaus erreichbar ist, finden alle Veranstaltungen unverändert statt. Dort laden viele Angebote von „Kirche im Quartier“ zum Dabeisein und Mitmachen ein. Foto: de Vos (dv)

Infos auf der Homepage https://alline.ekma.de/

Quelle: Evangelische Kirche in Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 20:55