Ludwigshafen – Tauf-Fest auf der Parkinsel– Auch spontane Taufen möglich

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 26. Juli, ist es wieder soweit: Fröhlich und ungezwungen, unter dem Blätterdach, direkt am Rhein taufen protestantische Pfarrerinnen und Pfarrer auf der Parkinsel Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Kirche empfiehlt, sich für eine Taufe anzumelden. Aber auch Kurzentschlossene sind herzlich willkommen, wie die Protestantische Kirche Ludwigshafen mitteilt.

Das kleine Tauf-Fest findet unterhalb des Restaurants „Inselbastei“ statt und beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Danach wechselt jeder Täufling mit seinen Angehörigen und Freunden an eine Tauf-Station – für den ganz persönlichen Moment.

Zusätzlich sind zwischen 10 und 12 Uhr am Stand der „Drop-in-Taufe“ spontane Taufen ohne vorherige Anmeldung möglich. Dieses Angebot richtet sich an alle, die schon länger über eine Taufe nachdenken, aber die Formalitäten gescheut haben. Wer unsicher oder einfach neugierig ist, kann hier mit den Pfarrerinnen und Pfarrern über Glaube, Kirche und Taufe sprechen.

Kurzentschlossene müssen lediglich ihren Personalausweis mitbringen. Bei Kindern unter 14 Jahren ist die Geburtsurkunde nötig, zusätzlich müssen die Erziehungsberechtigten zustimmen und sich ausweisen. Die Formalitäten werden schnell und einfach vor Ort erledigt sowie in Nachgang. Jedoch nehmen sich die Pfarrerinnen und Pfarrer Zeit für ein persönliches Gespräch, bevor sie das Sakrament spenden.

Wer bereits getauft ist, kann auf den besonderen Moment der Taufe zurückblicken und sich segnen lassen. Alle sind eingeladen, selbst ein Picknick mitzubringen und damit nach dem Gottesdienst ein wenig weiterzufeiern.

Info

Anmeldungen nimmt das Protestantische Dekanat Ludwigshafen entgegen:

Telefon 06 21 – 52 05 826 (Montag, Dienstag, Donnerstag 9 -16 Uhr, Mittwoch 9 – 12 Uhr)

E-Mail: sta.ludwigshafen@evkirchepfalz.de

Fragen und Antworten zur Taufe unter ekilu.de/taufe

Termin

Gottesdienst und kleines Tauf-Fest: Sonntag, 26. Juli, 10 – 12 Uhr, Parkinsel Nordspitze (Wiese unterhalb des Restaurants „Inselbastei“, Zugang über „Schneckennudel-Brücke“ möglich)

Bildunterschrift: Die Parkinsel schafft eine besondere Atmopshäre für Taufen. Anmeldungen werden empfohlen, aber auch spontan Entschlossene sind bei der Drop-In-Taufe herzlich willkommen.

Fotovermerk: Prot. Dekanat LU/Wagner

Quelle: Prot. Dekanat Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 10:28