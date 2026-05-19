Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Noch bis zum 28. Juni 2026 sorgt die Musikkömödie „Tussipark“ im Prinzregententheater Ludwigshafen für beste Unterhaltung und jede Menge Lachanfälle. Vom ersten bis zum letzten Moment jagt ein Gag den nächsten, während kultige Songs, schlagfertige Dialoge und herrlich schräge Situationen das Publikum begeistern.

Der nächste Vorhang öffnet sich am Donnerstag 21.05.2026 um 19:00 Uhr im Prinzregenten-Theater Prinzregentenstraße 45 67063 Ludwigshafen am Rhein. Weitere Termine finden hier

Vier völlig unterschiedliche Frauen treffen nach Ladenschluss im Parkhaus der Rheingalerie aufeinander – und schnell wird klar: Männer sind das Problem. Zwischen geplatzter Hochzeit, Karaoke-Leidenschaft, Männerfrust und chaotischen Lebensgeschichten entwickelt sich ein urkomischer Schlagabtausch voller Situationskomik, Wortwitz und überraschend ehrlicher Momente.

Mit viel Herzblut, pfälzischem Charme und großartigen Darstellern wird „Tussipark“ zu einem Abend voller Mitsingen, Mitlachen und bester Unterhaltung. Besonders Antonia Gabriel begeistert nicht nur auf der Bühne, sondern auch mit ihrer liebevollen pfälzischen Bearbeitung des Stücks.

Die Zuschauer im Prinzregententheater feiern die Aufführung mit begeistertem Applaus, Standing Ovations und ausgelassener Stimmung – ein echtes Gute-Laune-Erlebnis für die gesamte Metropolregion Rhein-Neckar.

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Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 23:29