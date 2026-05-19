Ludwigshafen – Pfalzwerke schließen Geschäftsjahr 2025 solide ab und setzen Transformationskurs fort



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Auf seiner Hauptversammlung hat der Pfalzwerke-Konzern mit Sitz in Ludwigshafen

heute, 19.05.2026, den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 vorgestellt.

Der Konzern erzielt in einem äußerst anspruchsvollen und von hohem Wettbewerb

getriebenen Marktumfeld einen Konzernumsatz von rund 1,72 Mrd. Euro und ein stabiles

operatives Ergebnis in Höhe von 19,9 Millionen Euro.

Der Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf geringere

Stromerlöse sowie hohe Investitionen in Zukunftsfelder zurückzuführen. Gleichzeitig

konnten positive Effekte im Gasgeschäft, Erlöse aus Projektverkäufen sowie ein stabiles

Netzgeschäft zur Ergebnisabsicherung beitragen. Die Bilanzsumme stieg

investitionsbedingt auf 1,81 Mrd. Euro.

Den Geschäftsaktivitäten liegt ein klares Strategieprogramm zugrunde. Dieses legt fest,

wie der Konzern zukünftig mit dem volatilen Marktumfeld und sich ständig verändernden

Rahmenbedingen umgehen wird.

„Wir konzentrieren uns auf die Region, in der wir seit über 100 Jahren zuhause sind.

Zukunftsfähige Infrastruktur durch leistungsfähige Stromnetze, ein flächendeckendes Ladenetz

für E-Fahrzeuge, Produkte und Dienstleistungen rund um den Ausbau einer fossilfreien

Energieversorgung für Privat-, Geschäftskunden und Kommunen sind unser Beitrag, die

Energiewende regional voranzutreiben“, sagt Vorstandsmitglied Marc Mundschau.

Privatkunden – Fokus Region

Das Privatkundensegment war 2025 von intensivem Preis- und Wettbewerbsdruck

geprägt. Der Stromabsatz ging zurück, während der Gasabsatz leicht gesteigert werden

konnte. Vor diesem Hintergrund setzte der Pfalzwerke-Konzern gezielt auf die Stärkung

der regionalen Marke, auf Rückgewinnungsprogramme, neue Tarifmodelle sowie eine

vereinheitlichte Kundenkommunikation und optimierte Serviceprozesse. Dadurch konnte

die Kundenanzahl erhöht werden.

Parallel entwickelte sich die überregionale Marke 123energie weiterhin gut und bestätigte

ihre Wettbewerbsposition. Im Prosumergeschäft zeigte sich ein differenziertes Bild:

Während der Absatz klassischer Photovoltaik-Anlagen rückläufig war, stieg die Nachfrage

nach Speicherlösungen und größeren Anlagen. Zudem konnte der Absatz von

Wärmepumpen durch regionale Partnerschaften deutlich gesteigert werden. Insgesamt

trugen diese Maßnahmen zur Stabilisierung der Kundenbasis bei und schaffen eine

belastbare Grundlage für nachhaltiges Wachstum in den kommenden Jahren.

PV-Ausbau für Kommunen und Mittelstand – ein zentrales Wachstumsfeld

Trotz eines insgesamt angespannten Marktumfelds blieb der Photovoltaik-Ausbau für

Kommunen und mittelständische Unternehmen im Jahr 2025 ein strategischer

Schwerpunkt des Pfalzwerke-Konzerns. Im Fokus standen neue Projekte, der weitere

Ausbau von Freiflächen- und Dachanlagen sowie größere Anlagendimensionen im

Business-Solutions-Projektgeschäft.

In der nationalen Projektentwicklung erzielte die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

dabei wichtige Fortschritte: Für das Projekt Hettenleidelheim wurde die Baugenehmigung

erteilt und der Baustart vollzogen, in Steinbach am Glan konnte ein Zuschlag in der

EEG-Ausschreibung für eine Anlage mit 11,4 MWp erreicht werden. Weitere Projekte

wurden gezielt weiterentwickelt, etwa durch die Erweiterung der Planung um einen

Stromspeicher in Hornbach oder die Modernisierung der Solaranlage am Flugplatz

Lilienthal in Neustadt an der Weinstraße, deren Leistung von 2 MWp auf 4,6 MWp mehr

als verdoppelt wird. Mit der erfolgreichen Teilinbetriebnahme des Solarparks Maßbach

stärkt der Konzern zudem seine Eigenerzeugung und treibt den Ausbau weiter voran.

Parallel bediente der Konzern die wachsende Nachfrage nach Speicherlösungen, baute

strategische Kooperationen im PV-Dachsegment aus und erweiterte das O&M-Geschäft

deutlich, um planbarere und stabilere Erlösstrukturen zu schaffen. Die PV-Aktivitäten

unterstreichen die Rolle der Pfalzwerke als zentraler regionaler Partner der Energiewende,

insbesondere in der Zusammenarbeit mit Kommunen.

Flankiert wurde dies durch eine klare Ausrichtung im Strom- und Gasgeschäft mit

kommunalen, gewerblichen und industriellen Kunden auf marktnähere, flexible

Beschaffungs- und Portfoliolösungen. Während der Stromabsatz rückläufig war,

entwickelte sich das Gasgeschäft in dem Geschäftsfeld positiv. Durch den bewussten

Verzicht auf risikoreiche Festpreismodelle und die Fokussierung auf Mittelstand, Industrie,

Kommunen und Stadtwerke stärkte der Konzern seine Risikosteuerung und die Qualität

der Kundenbeziehungen.

Partnerschaften als Fundament der Energiewende in der Region

Insgesamt verfügt die Pfalzwerke-Gruppe über ein breites Netz an kommunalen

Beteiligungen und Partnerschaften. Diese wurden im Jahr 2025 strategisch

weiterentwickelt, unter anderem durch den Ausbau gemeinsamer Photovoltaik- und

Windprojekte, die Unterstützung bei Dekarbonisierungskonzepten (z. B. Projekt BÄKO-

Südwest) sowie die Weiterentwicklung von Energie- und Versorgungsinfrastrukturen.

Darüber hinaus übernahmen die Pfalzwerke eine unterstützende Rolle in kommunalen

Planungs- und Genehmigungsprozessen. Die kommunalen Kooperationen bleiben damit

ein wesentlicher Stabilitätsanker und Wachstumstreiber.

Energieerzeugung & Handel: Wandel zu integrierten Modellen

Im Geschäftsfeld Erzeugung war das Jahr durch schwache Windverhältnisse und teils

negative Strompreise im PV-Bereich belastet. Gleichzeitig wurde der Ausbau der

Photovoltaik-Leistung weiter vorangetrieben, insbesondere im kommunalen und

gewerblichen Projektgeschäft. Der Pfalzwerke-Konzern richtet sich konsequent neu aus:

Batteriespeicher, Power-Purchase-Agreements (PPAs), Flexibilitätsvermarktung und ein

erweitertes Risikomanagement gewinnen an Bedeutung. Ziel ist eine stärker integrierte

und resilientere Erzeugungs- und Vermarktungsstruktur.

Netzausbau: Rückgrat der regionalen Versorgungssicherheit

Die Pfalzwerke Netz AG hat 2025 ihre Rolle als leistungsfähiger Verteilnetzbetreiber

weiter ausgebaut. Im Mittelpunkt standen der Ausbau und die Digitalisierung der

Netzinfrastruktur. Insgesamt sind über 51.000 Photovoltaik-Anlagen sowie weitere

dezentrale Erzeuger zu Ende 2025 an das Stromnetz der Pfalzwerke Netz AG

angeschlossen. Weiter erfolgten u.a. umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen im

Hoch- und Mittelspannungsnetz und der Bau und Ausbau mehrerer Umspannwerke.

Ergänzend wurden erste digitale Umspannpunkte eingeführt, regulatorische

Anforderungen wie § 14a EnWG und das intelligente Messwesen vorbereitet und

umgesetzt sowie Ortsnetze gezielt verstärkt. Diese Maßnahmen tragen zur langfristigen

Versorgungssicherheit in der Region bei, verbessern die Integration erneuerbarer Energien

und schaffen zusätzliche Kapazitäten für Wärmepumpen, Elektromobilität und Industrie.

Digitalisierung als strategische Leitlinie

Die Transformation der Pfalzwerke-Gruppe wurde 2025 übergreifend von der

Digitalisierung der Prozesse und der Modernisierung der IT-Infrastrukturen begleitet. Zu

den wesentlichen Fortschritten zählten die Vereinheitlichung und Automatisierung

zentraler Netzprozesse, die Einführung eines digitalen Netzanschlussportals sowie von

Datenqualitätsprogrammen zur Umsetzung komplexer regulatorischer Vorgaben. Zudem

wurden digitale Tools unter anderem im Kundenservice verstärkt genutzt. Diese

Maßnahmen steigern Effizienz, schaffen Transparenz und verbessern Servicequalität und

Planungssicherheit für alle Marktteilnehmer in der Region.

Ausblick 2026: Ergebnisverbesserung durch Transformation und Fokussierung

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Pfalzwerke-Konzern ein weiterhin

anspruchsvolles Marktumfeld, rechnet jedoch mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung

im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen hat wegweisende strategische

Entscheidungen getroffen und notwendige Veränderungen angestoßen, um den

Herausforderungen im dynamischen, wettbewerbsgetriebenen Energiemarkt sowie der

volatilen politischen Lage zu begegnen. In diesem Zusammenhang wurden einzelne

Geschäftsfelder neu bewertet. Der Konzern richtet sich klar auf wachstums- und

zukunftsrelevante Bereiche aus: Stärkung der Netze, Fokus auf regionale Kundinnen und

Kunden, Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie Energielösungen für

Kommunen, Mittelstand und Industrie.

„Unsere Präsenz in der Region und Kundennähe sind die Basis für werthaltiges Wachstum. Mit

diesem Fokus ist die Gruppe gut aufgestellt, um Chancen in einem dynamischen Marktumfeld zu

nutzen“, betont das neue Vorstandsmitglied Dominik Habig. Er wird zukünftig die

vertriebliche Ausrichtung der Pfalzwerke prägen.

Der Konzern bleibt investitionsstark und setzt seinen Kurs fort: wirtschaftliche Stabilität

sichern, die Energiewende in der Region aktiv gestalten und gezielt neue

Ertragspotenziale erschließen.

Pfalzwerke-Konzern: Das Geschäftsjahr 2025 auf einen Blick

Umsatzerlöse: 1,72 Mrd. Euro Gesellschaften: 45

Bilanzgewinn: 94,1 Mio. Euro Mitarbeitende gesamt (12/25): 1.599

EBIT: 19,9 Mio. Euro

Auszubildende und dual Studierende: 122

Quelle: FALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 20:40