Ludwigshafen – Offener Stammtisch in St. Sebastian

Ludwigshafen/ Metropolregion Rhein-Neckar – Der Gemeindeausschuss St. Sebastian lädt herzlich zum nächsten offenen Stammtisch ein. Die Veranstaltung findet am 29. Mai 2026 um 19:30 Uhr im Pfarrheim St. Sebastian, Pfr.-Krebs-Str. 40, statt.
Freuen Sie sich auf einen offenen Abend mit guten Gesprächen und nettem Austausch in gemütlicher Runde. Als besonderer Gast wird Pater Ralf Klein SJ über den Jesuitenorden referieren. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Der Gemeindeausschuss freut sich über zahlreiche Besucherinnen und Besucher.
Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 21:44