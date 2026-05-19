Ludwigshafen – IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz zur neuen Landesregierung: Wirtschaft erwartet zügige Impulse

Koblenz/Ludwigshafen/Mainz/Trier. Mit der Konstituierung von Landtag und Landesregierung beginnt in Rheinland‑Pfalz eine neue Legislaturperiode. Die Industrie‑ und Handelskammern (IHKs) gratulieren Ministerpräsident Gordon Schnieder zur Wahl und setzen auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit der neuen Landesregierung. Zugleich machen die IHKs deutlich, dass es jetzt zügige und verlässliche wirtschaftspolitische Impulse braucht. Denn die Lage vieler Unternehmen bleibt angespannt: Die aktuelle IHK‑Konjunkturumfrage zum Frühsommer 2026 zeigt eine sich verfestigende Rezession. Umso wichtiger ist es, rasch klare Rahmenbedingungen zu schaffen und Vertrauen in den Standort Rheinland‑Pfalz zu stärken.

Susanne Szczesny-Oßing, Präsidentin der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz, erklärt: „Die Unternehmen in Rheinland‑Pfalz stehen unter erheblichem Druck. Hohe Kosten, schwache Nachfrage und zu viel Bürokratie belasten den Standort deutlich. Die neue Landesregierung unter Ministerpräsident Gordon Schnieder steht vor der Aufgabe, Rheinland‑Pfalz durch bessere Standortfaktoren zu stärken. Dazu gehören schnellere Planungs‑ und Genehmigungsverfahren, eine leistungsfähige Verkehrs‑ und Digitalinfrastruktur sowie eine moderne und verlässliche Verwaltung. Der Koalitionsvertrag enthält dafür einige Ansatzpunkte. Wenn daraus jetzt zügig konkrete und pragmatische Lösungen entstehen, kann Vertrauen geweckt und die wirtschaftliche Entwicklung des Standorts stabilisiert werden.“

Die Industrie‑ und Handelskammern in Rheinland‑Pfalz sehen sich auch in der neuen Wahlperiode als konstruktive Partner von Politik und Verwaltung und stehen bereit, ihre Expertise in den politischen Dialog einzubringen.

Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 07:41