Ludwigshafen – Einbruchsdiebstahl aus Transporter



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Zeitraum von Mittwoch, den 13.05.2026, 18:00 Uhr bis Montag, den 18.05.2026, 09:30 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines silberfarbenen Transporters ein und verschafften sich so Zutritt zum Laderaum des Fahrzeugs.

Anschließend entwendeten die Täter mehrere Elektrowerkzeuge in einem Wert von etwa 6.000 EUR. Der Transporter stand im genannten Tatzeitraum in der Kornackerstraße in 67067 Ludwigshafen am Rhein.

Hinweise auch in diesem Falle bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 20:29