Hoffenheim – Cajetan Lenz wechselt zur TSG Hoffenheim



Hoffenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die TSG Hoffenheim hat sich die Dienste von Mittelfeldspieler Cajetan Lenz gesichert. Der talentierte 19-Jährige wechselt vom VfL Bochum in den Kraichgau und unterschrieb einen langfristigen Vertrag bei der TSG.

Cajetan Lenz gilt als eines der vielversprechendsten Talente der 2. Bundesliga mit großem Potenzial. Der 19 Jahre alte Deutsch-Schweizer, der mit seiner Spielintelligenz, Dynamik sowie seiner technischen Beschlagenheit überzeugt, soll bei der TSG den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

„Cajetan hat seine enormen Qualitäten in der 2. Liga bereits über eine Saison konstant unter Beweis gestellt und sich so nicht nur in unseren Fokus gespielt. Er bringt bemerkenswerte Anlagen mit und nahm trotz seines jungen Alters bei seinem Klub schon eine zentrale Rolle ein“, sagt Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport bei der TSG Hoffenheim, über den defensiven Mittelfeldspieler. „Er hat eine hohe Präsenz in allen Spielphasen und passt hervorragend in unsere intensive Spielidee. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns bestens weiterentwickeln und den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen kann. Wir sind sehr froh, dass wir Cajetan für uns gewinnen konnten.“

Auch Cajetan Lenz blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Gespräche mit der TSG waren von Anfang an sehr überzeugend und wertschätzend. Hoffenheim ist bekannt dafür, jungen Spielern hervorragende Bedingungen zu bieten und sie zu entwickeln. Zudem steht der Klub für ambitionierten Fußball, in der nächsten Saison sogar international. Ich freue mich sehr darauf, künftig das TSG-Trikot zu tragen.“

Der zentrale Mittelfeldspieler feierte in dieser Saison seinen Durchbruch bei seinem Jugendverein VfL Bochum, für den er seit 2014 aufläuft. Lenz kam in 31 Zweitligapartien sowie drei DFB-Pokal-Spielen zum Einsatz. Dabei erzielte der fünfmalige deutsche U20-Nationalspieler zwei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.

Mit der Verpflichtung von Cajetan Lenz setzt die TSG Hoffenheim ihren Weg fort, gezielt junge und entwicklungsfähige Spieler an den Klub zu binden.

Quelle: TSG Hoffenheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 20:32