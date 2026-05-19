Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die DB InfraGO AG beabsichtigt den Neu- bzw. Ausbau der Bahnstrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe. Hiervon ist auch die Stadt Hockenheim betroffen, da diese sich an der beantragten Trassenvariante befindet. Am 20. April 2026 hat die DB InfraGO AG beim Regierungspräsidium Karlsruhe als zuständiger höherer Raumordnungsbehörde die Durchführung einer Raumverträglichkeitsprüfung für dieses Bahnprojekt beantragt. In diesem Verfahren werden Trassenvarianten unter anderem im Hinblick auf Umwelt, Raumordnung und Siedlungsentwicklung bewertet.

Projekt und mögliche Streckenführung

Bereits in einem vorangegangenen Variantenvergleich hat die Deutsche Bahn die Linienvariante „R4″ als Vorzugsvariante benannt. Diese sieht vor, dass die neue bzw. ausgebaute Strecke:

südlich von Mannheim-Alteichwald an die bestehende Bahnstrecke anschließt,

den Bereich Schwetzingen in einem Tunnel unterquert,

und anschließend gebündelt mit der Bestandsstrecke über Hockenheim, Neulußheim und Waghäusel bis Wiesental geführt wird.

Südlich Wiesental soll die Trasse in Richtung Autobahn A5 schwenken und dieser bis Karlsruhe folgen. Für Hockenheim ist damit eine stärkere Nutzung der bestehenden Bahnstrecke zu erwarten, insbesondere im Güterverkehr.

Lärmschutz und bisherige Rahmenbedingungen

Im Planfeststellungsverfahren der DB aus dem Jahr 1981 wurden für Hockenheim Lärmschutzwerte von 50 dB(A) Mittelungspegel und 65 dB(A) Maximalpegel entlang der bestehenden und geplanten Wohngebiete dokumentiert. Die Bürgerinitiative „BISS – BürgerInitiative Stille Schiene Hockenheim e. V.“ befasst sich seit vielen Jahren mit dem Thema Bahnlärm im Stadtgebiet. Sie verweist unter anderem auf das Planfeststellungsverfahren von 1981, auf eigene Lärmmessungen sowie auf die erwartete Zunahme des Zugverkehrs. BISS ist Mitglied der „Bundesvereinigung gegen Schienenlärm e. V.“ und in der Interessengemeinschaft Bahnregion Rhein-Neckar 21 (IGBRN21) aktiv, die sich mit den Auswirkungen großer Bahnprojekte in der Region auseinandersetzt. Weitere Informationen zu der Bürgerinitiative finden Sie unter https://www.biss-hockenheim.de/mach-mit-.html

Quelle: Stadt Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 08:55