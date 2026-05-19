Herxheim – Drei Katzen an der K44 ausgesetzt

Herxheim/K44/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am 18.05.2026 wurden der Polizei Landau gegen 20:30 Uhr Katzen gemeldet, welche entlang der K44 zwischen Herxheim und Hatzenbühl in einer Transportbox ausgesetzt wurden. In der Transportbox befanden sich drei Katzen. Die Tiere wurden durch die Berufstierrettung Rhein-Neckar übernommen und anschließend in ein Tierheim gebracht. Der Besitzer der Katzen ist bisher unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.
Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 08:17