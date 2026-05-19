Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Anlässlich des Internationalen Tags der Frauengesundheit am 28. Mai 2026 lädt das Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg gemeinsam mit pro familia Heidelberg und dem Gloria & Gloriette Kino zu einer Sondervorführung rund um das Thema Frauengesundheit ein. Sie findet am Sonntag, 31. Mai 2026, um 11 Uhr im Gloria Kino, Hauptstraße 146, statt. Gezeigt wird „Mein neues altes Ich – Eine Reise in das Mysterium der Menopause“. In dem Kino-Dokumentarfilm begibt sich die Filmemacherin Louise Unmack Kjeldsen auf eine emotionale Reise in das Mysterium der Menopause. Sie selbst und andere betroffene Frauen aus aller Welt erzählen offen über ihre Erlebnisse. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, mit der Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe Dr. med. Iris Wirth von pro familia Heidelberg und Sandra Arendarczyk, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Heidelberg, über Menstruation, Wechseljahre und Menopause ins Gespräch zu kommen.

„Von der ersten Menstruation bis in die Wechseljahre ist Frauengesundheit über viele Lebensphasen hinweg ein Thema. Mit der Sondervorführung möchten wir informieren, sensibilisieren und dazu beitragen, dass darüber offen und selbstverständlich gesprochen wird“, erklärt Gleichstellungsbeauftragte Sandra Arendarczyk.

Das Thema Frauengesundheit umfasst dabei weit mehr als einzelne Krankheitsbilder. Neben körperlichen und hormonellen Veränderungen beeinflussen auch gesellschaftliche und strukturelle Ungleichheiten die gesundheitliche Versorgung und Wahrnehmung von Frauen. Medizinische Forschung, Diagnostik und Therapie orientieren sich bis heute vielfach am männlichen Körper. Die Folgen zeigen sich unter anderem im sogenannten Gender Health Gap – geschlechtsspezifischen Ungleichheiten in Forschung, Diagnose und Versorgung. Themen wie Menstruationsbeschwerden, Endometriose oder Beschwerden in den Wechseljahren erhalten trotz ihrer gesellschaftlichen Relevanz häufig noch zu wenig Aufmerksamkeit.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 08:29