Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Bücherbus der Stadtbücherei Heidelberg wird von Montag, 25. Mai, bis einschließlich Freitag, 5. Juni 2026, nicht fahren. Die planmäßigen Haltestellen entfallen in diesem Zeitraum. Grund dafür ist die derzeit angespannte Personalsituation innerhalb der Stadtbücherei aufgrund der städtischen Haushaltslage. Um den Betrieb und verlässliche Öffnungszeiten in der Hauptstelle weiterhin sicherstellen zu können, wird das Team des Bücherbusses während der Pfingstferien dort eingesetzt.

Nach aktuellem Stand wird der Bücherbus nach den Pfingstferien ab Montag, 8. Juni 2026, wieder regulär unterwegs sein.

Aktuelle Informationen dazu sowie der Fahrplan des Bücherbusses sind auf der Webseite der Stadtbücherei unter stadtbuecherei.heidelberg.de zu finden.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 08:32