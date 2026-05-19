Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Europa entsteht dort, wo Menschen einander begegnen, Verantwortung übernehmen und gemeinsam Zukunft gestalten. Genau das ist bei der Delegationsreise der Stadt Heidelberg vom 12. bis 15. Mai 2026 in die Partnerstadt Montpellier spürbar geworden. Oberbürgermeister Eckart Würzner war mit einigen Gemeinderäten, Vertretungen der Stadtverwaltung und aus der Zivilgesellschaft anlässlich 65 Jahre Städtepartnerschaft und 60 Jahre Heidelberg-Haus in Montpellier nach Südfrankreich gereist.

„Heidelberg und Montpellier sind bereits seit 1961 partnerschaftlich verbunden. Als älteste Städtepartnerschaft Heidelbergs hat sich die Freundschaft unserer beiden Städte über Jahrzehnte hinweg stetig weiterentwickelt und ist zugleich tief in der Stadtgesellschaft verankert. Ihre Lebendigkeit zeigt sich vor allem in den vielfältigen Kontakten zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Schulen, Vereinen, Kultureinrichtungen und wissenschaftlichen Institutionen auf beiden Seiten. Ich bin sehr dankbar, dass wir unsere Beziehungen so engagiert pflegen und wir im Herbst auch Besuch aus Montpellier in Heidelberg empfangen dürfen“, erklärte Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Deklaration zum 65-jährigen Bestehen der Partnerschaft unterzeichnet

Mit dem Heidelberg-Haus in Montpellier und dem Montpellier-Haus in Heidelberg verfügt die Partnerschaft über zwei zentrale Orte, die seit Jahrzehnten Räume für Sprache, Kultur und Begegnung schaffen und den europäischen Gedanken im Alltag erlebbar machen. Auf dieser gewachsenen Basis wurde mit der Unterzeichnung der Deklaration zum 65. Jubiläum bekräftigt, den gemeinsamen Weg auch unter veränderten gesellschaftlichen, ökologischen und weltpolitischen Rahmenbedingungen konsequent fortsetzen zu wollen. Im Zentrum stehen dabei der Austausch junger Menschen, die Zusammenarbeit in Bildung und Wissenschaft sowie das gemeinsame Engagement für ein starkes und solidarisches Europa.

Mit dem Oberbürgermeister der Stadt Montpellier, Michaël Delafosse, hat Heidelberg dafür einen starken Partner und Verfechter des europäischen Gedankens an seiner Seite. Wie konkret und zukunftsgerichtet diese Partnerschaft ist, wurde während des Besuchs besonders im fachlichen Austausch zum „MedVallée“ – einem Zusammenschluss für Exzellenz in den Bereichen Gesundheit, Ernährung und Umwelt – und in Gesprächen rund um das „Festival International des Sports Extrêmes“ deutlich. Hier wird nun konkret über gemeinsame Projekte nachgedacht, auch über erste Adaptionen in Richtung Heidelberg.

Besonders erfreulich ist: auch auf europäischer Ebene ist das langjährige Engagement Heidelbergs und Montpelliers gewürdigt worden. Bereits 2025 wurden sowohl Heidelberg als auch Montpellier mit dem Europadiplom des Europarats ausgezeichnet. 2026 nun wurden beide erneut ausgezeichnet, mit der Europafahne des Europarates. Diese Auszeichnung unterstreicht, wie konsequent Heidelberg und Montpellier europäische Werte durch konkrete Zusammenarbeit und gelebte Partnerschaft in die Praxis übersetzen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 08:57