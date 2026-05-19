Germersheim – Familiennachmittag des Netzwerks Frühe Hilfen Spiel, Spaß für die Allerkleinsten im Hof der Berufsschule Germersheim



Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Netzwerk Frühe Hilfen im Landkreis Germersheim lädt am kommenden Freitag, 22. Mai, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr zum Familiennachmittag unter dem Motto „Zeit für die Allerkleinsten“ ein. Veranstaltungsort sind der Innenhof und die Aula der Berufsbildenden Schule Germersheim (Zugang über die Ritter-von-Schmauß-Straße). Eingeladen sind Familien mit Babys oder Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren.

Geboten wird ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm mit Bewegungsangeboten, Kreativaktionen, Sinnesstationen sowie Spiel- und Entdeckungsmöglichkeiten. Dazu gehören unter anderem der Baby-Bewegungsanhänger, Mitmachtabletts, Fühlwannen, Bastelangebote sowie Aktivitäten wie Knete herstellen und Riesenseifenblasen. Ergänzt wird das Programm durch eine Minihüpfburg, eine Vorleseaktion sowie Verpflegung mit frisch zubereiteten Waffeln.

Neben Spiel und Spaß erhalten Eltern die Gelegenheit, sich über Angebote der Frühen Hilfen zu informieren, mit Fachkräften ins Gespräch zu kommen und sich mit anderen Familien auszutauschen.

Quelle: KV Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 21:05