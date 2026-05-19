Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Die beiden „Gemeindeschwestern plus“ bieten in Frankenthal und den Vororten Beratung, unter anderem zu Freizeit- und Hilfsangeboten, für Senioren – insbesondere hochbetagte Menschen – an, die noch keine Pflege benötigen, aber doch hier und da merken, dass sie nicht mehr alles problemlos alleine meistern können.

Am Freitag, 22. Mai, von 10 bis 12 Uhr, stellt die Frankenthaler Gemeindeschwester plus Gülsah Davarci sich und ihr Angebot an einem Infostand auf dem Wochenmarkt vor. Zu finden ist der Stand in der Bahnhofstraße.

Ein weiterer Info-Stand ist am Dienstag, 23. Juni, in der Speyerer Straße jeweils von 10 bis 12 Uhr, geplant. Auch im Herbst ist die „Gemeindeschwester plus“ auf dem Wochenmarkt zu finden: am Freitag, 18. September, in der Bahnhofstraße und Dienstag, 20. Oktober, in der Speyerer Straße. Alle Termine sind auch im städtischen Veranstaltungskalender abrufbar unter www.frankenthal.de/events

„Gemeindeschwester plus“ ist ein Landesprogramm und wird gefördert vom Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung (MASTD) aus Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz.

Kontakt

Gülsah Davarci unter 06233 89 950 bzw. guelsah.davarci@frankenthal.de zu erreichen. Sollte sie unterwegs sein, werden Anrufer gebeten, eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen. Sie ist für das Stadtgebiet Frankenthal und die Vororte im Einsatz. Ihr Büro befindet sich in der Westlichen Ringstraße 27 (unter der Commerzbank). Weitere Informationen im Internet unter www.frankenthal.de/soziales.

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 07:35