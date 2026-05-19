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19.05.2026, 9:19 Uhr

Bad Dürkheim – Japanische Esskastanien-Gallwespe am Haardtrand in diesem Jahr häufig

^1Bad Dürkheim/Landau / Metropolregion Rhein-Neckar. In diesem Frühjahr sind vermehrt Gallen an Esskastanien sichtbar
Am Haardtrand ist die Japanische Esskastanien-Gallwespe seit mehreren Jahren in den durch Esskastanien geprägten Wäldern vorhanden. In diesem Frühjahr sind die typischen Gallen an Knospen und jungen Trieben jedoch besonders deutlich ausgeprägt und vielerorts gut sichtbar.
„Von Bad Dürkheim bis Gleisweiler habe ich die Gallen der Gallwespe in diesem Frühjahr in ungewöhnlich großen Mengen gesehen“, sagt Wolf Hoffmann vom Fachbereich Waldschutz der Zentralstelle der Forstverwaltung in Neustadt. „Die betroffenen Bäume fallen vielerorts durch lückige, lichte Kronen auf, weil der Blattaustrieb durch die Gallenbildung teilweise verhindert wird.“ Nach seiner Einschätzung handelt es sich in diesem Jahr um eine außergewöhnlich starke Ausprägung des ansonsten regelmäßig auftretenden Phänomens in den Esskastanienwäldern des Haardtrandes.
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Auch im Forstrevier Haingeraide wird die Entwicklung mit Sorge beobachtet. Revierleiter Samuel Geiger warnt: „Die Vitalität der ohnehin durch Trockenheit belasteten Esskastanien könnte sich weiter verschlechtern“.
Die aus Asien stammende Gallwespenart legt ihre Eier in die Knospen der Esskastanie. Die entstehenden Gallen stören das normale Wachstum von Blättern und Trieben. Da sich in denselben Knospen auch die Blütenanlagen entwickeln, wirkt sich ein starker Befall nicht nur auf das Laub, sondern auch auf die Fruchtbildung aus. In betroffenen Wäldern kann es daher zu deutlich geringeren Kastanienerträgen kommen.
Im Zusammenhang mit dem ebenfalls verbreiteten Esskastanien-Rindenkrebs sehen Fachleute zusätzliche Risiken für die Esskastanien. Bäume, die bereits durch den Pilz geschwächt sind, könnten zusätzliche Schäden durch die Gallwespen schlechter kompensieren. Samuel Geiger verweist auf die möglichen Folgen: „In schweren Fällen können Pilz und Gallwespe gemeinsam zum Absterben größerer Teile oder ganzer Bäume führen“.
Die Japanische Esskastanien-Gallwespe (Dryocosmus kuriphilus) wurde in Deutschland erstmals 2013 nachgewiesen, nachdem sie zuvor bereits 2002 in Italien festgestellt worden war. Vermutlich wurde der Schädling über befallenes Pflanzenmaterial aus Asien eingeschleppt und breitet sich seitdem in Europa aus.
In Deutschland wurde die Art inzwischen in mehreren Bundesländern nachgewiesen, darunter Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Besonders betroffen sind Regionen, in deren Wäldern Esskastanien eine häufige Baumart sind. Am Haardtrand kommt die Kastaniengallwespe mittlerweile regelmäßig vor, wobei die Stärke des Befalls von Jahr zu Jahr schwankt. Die gute Nachricht: Trotz des aktuell verstärkten Vorkommens ist die Ausbreitung der Esskastanien-Gallwespe in diesem Jahr schwächer als 2018 und 2019.
Die Bekämpfung der Japanischen Esskastanien-Gallwespe gilt als schwierig, da sich die Larven innerhalb der Gallen entwickeln und dort weitgehend geschützt sind. Eine direkte Eindämmung durch Maßnahmen im Wald ist daher kaum möglich.
Ein natürlicher Gegenspieler ist eine parasitoide Erzwespe, die aus Asien eingeführte wurde. Sie legt ihre Eier in die Gallen der Japanischen Esskastanien-Gallwespe, wo sich ihre Larven anschließend auf Kosten der Gallwespen-Larven entwickeln und diese abtöten. Auf diese Weise kann sich langfristig ein biologisches Gleichgewicht einstellen, das den Druck auf die Esskastanien reduziert.
Eine Möglichkeit, die Folgen der Esskastanien-Gallwespe abzumildern, sehen Fachleute in artenreichen Mischwäldern. Diese können die Ausbreitung von Krankheiten und Insekten verringern und zugleich verhindern, dass der Ausfall einer einzelnen Baumart ganze Waldflächen stark beeinträchtigt. Reinbestände sind dagegen oft anfälliger für Krankheiten, Schädigungen durch bestimmte Insektenarten und die Folgen zunehmender Trockenheit.

Landesforsten Rheinland-Pfalz
FORSTAMT HAARDT

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 09:19

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