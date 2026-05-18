Weinheim – An Pfingsten ins kleine Mühlenmuseum – Am Deutschen Mühlentag am 25. Mai rückt auch das Sechs-Mühlen-Tal in Weinheim wieder in den Fokus – Historische Ölmühle zu besichtigen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Es ist ein Kleinod an der Bergstraße, im Odenwald und in der Metropolregion Rhein-Neckar: Das Sechs-Mühlen-Tal des Odenwaldflüsschens Weschnitz, das die große badische Kreisstadt Weinheim und die südhessische Gemeinde Birkenau miteinander verbindet. Auf einer Strecke von rund anderthalb Kilometer liegen – wie Perlen an einer Kette – sechs historische Mühlen am rauschenden Bach. Ihre Räder klappern teilweise noch, aber sie werden ganz unterschiedlich genutzt: Als Hotel-Restaurant, als Möbelhaus, als Kreativbüro-Gebäude, als Technik-Museum und sogar zur Wasserstromerzeugung – es ist also spannend, was im Sechs-Mühlen-Tal gerade vor sich geht. Alle Neuigkeiten und sämtliche historische wie technische Details aus Jahrhunderten Mühlengeschichte können die Besucher des bundesweiten „Mühlentages“ erfahren, der traditionell am Pfingstmontag stattfindet, diesmal also am 25. Mai. Da wird das Sechs-Mühlen-Tal zu einer Art Freilichtmuseum mit fließendem Wasser. Es ist eine plätschernde Zeitreise – durch das wild romantische Sechs-Mühlen-Tal auf den Spuren der früheren Müller, die man wegen ihren Wohlstandes mitunter sogar „Wasser-Barone“ nannte. Um 11 Uhr, um 14 Uhr und 16 Uhr bietet dann Armin Krichbaum drei geführte Besichtigungen seiner Ölmühle an. Es ist eine Reise durch die Zeit, durch die Industriegeschichte, die so oft durch geografische und geologische Bedingungen beeinflusst war. In der alten Mühle ist die Zeitreise besonders spannend, weil sie epochale Entwicklungen vereint: damals die Herstellung von Öl zur Aufrechterhaltung der Versorgung der Menschen mit gehaltvollen Lebensmitteln, mittlerweile von nachhaltiger Energie aus Wasserkraft.

Bei einer exklusiven Führung durch diese Untere Fuchssche Mühle taucht der Besucher ein in die faszinierende Welt der Mehl- und Ölherstellung von früher. Der heutige Mühlenbesitzer Armin Krichbaum ist ein Nachfahre der Müllerfamilie und kann noch aus eigener Anschauung berichten – vom Mühlrad, das klapperte am rauschenden Bach und die Ölmühle antrieb. Ein besonderes Highlight ist der noch einzige in Deutschland vorhandene Kollergang der Öl-Mühle von 1927 mit einem Deutz-Dieselmotor, den es nur hier zu sehen gibt. Krichbaum erklärt außerdem noch mehr über die historische Wasserkraftanlage (Gleitstrom) im einzigen Gewölbe sowie den Wasserbau im idyllischen Weschnitztal. Diese Führungen dauern jeweils etwa eine Stunde, eine Teilnahme kostet 6 Euro pro Person. Reservierungen und weitere Auskünfte bei der Tourist-Info der Stadt Weinheim unter 06201-82 610 oder tourismus@weinheim.de

Quelle

Stadtverwaltung Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 18. Mai 2026, 15:27