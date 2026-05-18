Mannheim – Schwindelfrei Festival 2026 – Tanz Theater Performance + 9. bis 12. Juli .2026, Mannheim Sechs künstlerische Residenzen ausgewählt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Für die diesjährige 10. Jubiläumsausgabe des Schwindelfrei Festivals stehen sechs regionale Projekte von Künstler*innen fest, von denen je drei eine dreiwöchige und je drei eine siebentägige Residenz für künstlerische Experimente erhalten. Das Festival für Tanz, Theater, Performance+ versteht sich als Plattform für die Freien Darstellenden Künste Mannheims und der Metropolregion Rhein-Neckar. Alle zwei Jahre vom Kulturamt Mannheim veranstaltet, öffnet es Räume für künstlerische Prozesse, initiiert Austausch zwischen lokalen und überregionalen Szenen und schafft Begegnungen mit dem Publikum.
Künstlerische Residenzen
Sechs Projektideen wurden aus zahlreichen Bewerbungen Kunstschaffender der Freien Szene auf einen Open Call durch die Kurator*innen Melanie Mohren und Bernhard Herbordt ausgewählt:
•„(Auf)Begehren“ von Arens/Schädler/Überschär/Ausweg Rhein Neckar e.V. (Mann-heim/Stuttgart/Jena)
•„cult baby, Kapitel II ARCHING INTO HYSTERIA“ von böse blumen (Mannheim)
•„Sense of Community“ von INTER-ACTIONS (Heidelberg)
•„Analog Assemblies – Jungbusch“ von Laila Mahmoud und Vincent Bababoutilabo (Mannheim/Berlin)
•„The Yams Deserve Better“ von Oré Arts e.V. (Heidelberg/Mannheim)
•„KLANG KÖRPER IMPROVISATION“ von 5elefants tanzkollektiv (Heidel-berg/Mannheim)
Thema: Hier Bleiben
Die Künstler*innen sind eingeladen, sich im Rahmen der Residenzen mit dem Thema „Hier bleiben – Räume und Praktiken eines neuen Miteinanders“ zu beschäftigen. Damit sucht das Schwindelfrei Festival 2026 nach Orten, Arbeitsweisen und Begegnungen, die zum Bleiben, zum Neubeginn und zum gemeinsamen Dialog einladen. Im Fokus des Festivals stehen Verbindungen zwischen den Künsten, Institutionen und Nachbarschaften. In Zeiten globaler und lokaler Krisen, die die gesellschaftliche Vielfalt angreifen, versammelt das Festival künstlerische Positionen, die mit klarer Haltung auf die Welt blicken und neue Formen von Solidarität und Zusammenarbeit erproben. Als Herzstück des Festivals bieten die Residenzen den Künstler*innen im Vorfeld des Festivals ergebnisoffen Raum für ihre Recherchen. Für das Publikum werden diese experimentellen Arbeitsprozesse in Form von Residenz-Präsentationen – etwa Performances, Interventionen, Ausstellungen, Tanz oder Konzert – erlebbar gemacht und präsentiert.
Kulturbürgermeister Thorsten Riehle: „Ich freue mich zu sehen, dass das vom Kulturamt der Stadt Mannheim veranstaltete Festival nah an den Bedarfen der freien Darstellenden Künste Mannheims und der Metropolregion agiert. Schwindelfrei bietet der freien Theaterszene die erforderlichen Freiräume für ihre künstlerische Arbeit und macht so eindrucksvoll ihre Vielfalt und Stärke sichtbar.“ Die Residenzen werden vom Kulturamt der Stadt Mannheim finanziert und technisch, inhaltlich sowie organisatorisch unterstützt. „Das Schwindelfrei Festival ist für die freie Szene Mannheims konzipiert. Die Auswahl der Künstler*innen für die Residenzen und ein umfangreiches Vernetzungs-Programm spiegeln die Vielfalt der Darstellenden Künste in der Region. Ich freue mich besonders auf die Vernetzung der lokalen und überregionalen Szene und auf die Zusammenarbeit mit den Kuratorenteam Melanie Mohren und Bernhard Herbordt“, erläutert Kulturamtsleiterin Ewa Wojciechowska. Zusätzlich zu den Residenz-Präsentationen während des Schwindelfrei Festivals vom 09. bis 12. Juli 2026 gibt es ein internationales Gastspiel, eine Revue des Austauschs und eine wachsende Ausstellung sowie zahlreiche Begegnungs- und Vernetzungsformate: vom gemeinsamen Musik oder Radio hören bis hin zu Workshops oder Gesprächen.
Schwindelfrei Festival 9. bis 12. Juli 2026
Das Schwindelfrei Festival wird in den freien Theaterhäusern EinTanzHaus, Felina Theater, Theaterhaus G7, zeitraumexit, Community Art Center, in der Galerie Maquis Mami Wata und dem laboratorio17 sowie an weiteren Orten in Mannheim und in Zusammenarbeit mit zahlreichen Kooperationspartnern ausgerichtet. Die diesjährigen Kurator*innen Melanie Mohren und Bernhard Herbordt entwickeln seit über 20 Jahren gemeinsam interdisziplinäre Arbeiten im Grenzbereich der Darstellenden Künste. Seit 2012 arbeiten Herbordt/Mohren in unterschiedlichen Formaten und Medien zu Institutionen und ihrer Aktualisierung. 2022 wurden sie mit dem Deutschen Theaterpreis »Der Faust« ausgezeichnet.
Beirat
Ein Beirat begleitet die Vorbereitung des Festivals. Die Mitglieder des Beirates beraten Festivalleitung und Kuration diskriminierungssensibel in strukturellen Fragestellungen und unterstützen die lokale Vernetzung des Festivals – mit besonderem Fokus auf Diversität, Antidiskriminierung und Barrierefreiheit. Der Beirat setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Anne-Marie Geisthardt/Sibylle Jalowy – Kulturparkett Rhein-Neckar e.V., Mannheim, Bärbel Hilbel – Badischer Blinden- und Sehbehindertenverein, Mannheim, Melissa Husanova – Studentin, Mannheim/Karlsruhe, Kim Lumelius – Regierungsamtsfrau, freie Autorin und Bloggerin, Mannheim, Stefan Wäldele – Galerist Maquis Mami Wata und Künstler, Mannheim.
Residenz-Gruppen 2026
Arens/Schädler/Ueberschär/Ausweg Rhein-Neckar e.V. (Mannheim)
“(Auf)begehrten”
Künstler*innen
Charlotte Arens
Jasmin Schädler
Elisa Ueberschär
Ausweg Rhein-Neckar e.V. / Michael Dester
Residenz- und Spielorte Community Art Center & Café Kupfer/Ausweg Rhein-Neckar e.V.
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böse blumen (Mannheim)
cult baby, Kapital II ARCHING INTO HYSTERIA
Künstler*innen
Christina Bauernfeind
Sebastian Horn
Lola Zbornik
Rebecca Okechukwu
Residenz- und Spielort zeitraumexit
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INTER-ACTIONS (Heidelberg)
Sense of Community
Künstler*innen:
Edan Gorlicki
Eva-Maria Steinel
4 Tänzer*innen
Residenz- und Spielort EinTanzHaus / Probebühne
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Laila Mahmoud & Vincent Bababoutilabo (Mannheim/Berlin)
Analog Assemblies
Künstler*innen
Laila Mahmoud
Vincent Bababoutilabo
und andere
Residenz- und Spielort laboratorio17
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ORÉ ARTS (Mannheim/Heidelberg)
The Yams Deserve Better
Künstler*innen
Janaina de Oliveira Gerdemann
Isabella Schroth
Betelihem Fisshaye
Sandra Oliveira
Residenzort zeitraumexit
Spielort Maquis Mami Wata
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5elephants tanzkollektiv (Mannheim/Heidelberg)
KLANG KÖRPER IMPROVISATION
Künstler*innen
Sarah Herr
Tobias Schmitt
Elisabeth Kaul
Andrea Kreisel
Residenzorte verschiedene Kindergärten & Theaterhaus G7
Spielort Theaterhaus G7 / Probebühne
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Festivalleitung Schwindelfrei
Nicole Libnau
Kulturamt Mannheim
nicole.libnau@mannheim.de
0621/293-9367
Der Vorverkauf startet ab 1. Juni. Weitere Infos unter:
http://schwindelfrei-festival.de/
Quelle
Stadt Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 18. Mai 2026, 15:44