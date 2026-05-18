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18.05.2026, 12:34 Uhr

Mannheim – Aktionswoche der BA: Woche des Praktikums geht in die zweite Runde

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Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Während der Aktionswoche vom 18. bis 22. Mai 2026 veranstaltet die Bundesagentur fürArbeit erneut die Woche des Praktikums. Ziel der Aktionswoche ist es, junge Menschen bei der beruflichen Orientierung zu unterstützen und ihnen durch praktische Einblicke verschiedene Ausbildungsberufe und Berufsfelder näher zu bringen. Während des Aktionszeitraums haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Betriebe kennenzulernen, erste praktischer Erfahrungen zu sammeln und unterschiedliche Berufsbilder direkt vor Ort zu erleben. Praktika helfen dabei, eigene Interessen und Stärken besser einzuschätzen und fundierte Entscheidungen für die berufliche Zukunft zu treffen. Gleichzeitig bietetdie Aktion Unternehmen die Chance, frühzeitig mit potenziellen Nachwuchskräften in Kontakt
zu kommen.
„Praktische Erfahrungen sind für viele junge Menschen ein wichtiger Schlüssel bei der Berufswahl. Die Woche des Praktikums schafft die Möglichkeit, Berufe nicht nur theoretisch kennenzulernen, sondern den Arbeitsalltag unmittelbar zu erleben“, so Thomas Schulz, Leiter der
Agentur für Arbeit in Mannheim.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr darauf, Jugendliche zu ermutigen, auch Berufe außerhalb klassischer Rollenbilder in Betracht zu ziehen. Mädchen sollen verstärkt Einblicke in technische und naturwissenschaftliche Berufe erhalten, während die Jungen auch soziale
pflegerische oder erzieherische Tätigkeiten kennenlernen können. Ziel ist es, dem Blick auf die Vielfalt beruflicher Möglichkeiten zu erweitern.
BA fördert den Übergang von der Schule in die Berufswelt
Im vergangenen Jahr hat die BA über 12.000 junge Menschen bei der Durchführung eines Praktikums unterstützt. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten der Förderung durch die BA: Bevor junge Menschen sich für einen konkreten Ausbildungsberuf entscheiden, können sie beim Berufsorientierungspraktikum (BOP) für ein bis sechs Wochen einen ersten Einblick in ihren Wunschbetrieb und Beruf erhalten. Liegt bereits ein konkreter Ausbildungswunsch vor, so kann eine vergütete Einstiegsqualifizierung (EQ) zwischen vier und zwölf Monaten mit direkter Übernahmemöglichkeit absolviert werden. Dabei kann die BA finanzielle Unterstützung anbieten, wie etwa Fahrtkosten bei der EQ oder Kosten der Unterkunft beim BOP während der Praktikumszeit.

Interessierte finden über folgende Links passende Anlaufstellen, bundesweite Praktikumsbörsen sowie verfügbare Praktikums- und Ausbildungsplätze über die Jobbörse der BA:

Allgemeine Informationen zur Praktikumssuche:
https://www.arbeitsagentur.de/bildung/praktikum/praktikumsplatz-finden
Praktikumssuche über die BA-Jobbörse:
https://www.arbeitsagentur.de/jobsuche/suche?angebotsart=4&was=praktiku

Ausbildungsplatz mit der BA finden:
https://www.arbeitsagentur.de/k/ausbildungklarmachen

Quelle: Arbeitsagentur Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 18. Mai 2026, 12:34

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