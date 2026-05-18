Ludwigshafen – Versuchter Einbruch in Transporter

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Necker. Am Montag, den 18.05.2026, gegen 0:40 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen geparkten Transporter einzubrechen. Der Transporter stand zur Tatzeit in der Ingeborg-Bachmann-Straße in 67067 Ludwigshafen am Rhein. Haben Sie in der Nacht auf Montag etwas Verdächtiges in der Ingeborg-Bachmann-Straße beobachtet? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, unter Telefonnummer 0621 963 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Zuletzt aktualisiert am 18. Mai 2026, 13:42