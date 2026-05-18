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Preisverleihung
18.05.2026, 11:17 Uhr

Ludwigshafen – Preis für Mobilitätsprojekt Der Kreisverband Ludwigshafen-Vorderpfalz des ökologischen Verkehrsclubs VCD ist für sein Projekt „PedeLUc“ ausgezeichnet worden – In Mainz nahmen Projektteilnehmer den Preis entgegen.

PreisverleihungLudwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der VCD Kreisverband Ludwigshafen-Vorderpfalz freut sich über den Gewinn eines Preises beim Klimawettbewerb 2025 des Klimaschutzministeriums Rheinland-Pfalz. Ausgezeichnet wurde das Projekt „PedeLUc“, das den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad oder Pedelec für den Arbeitsweg fördert. Die Auszeichnung erfolgte in der Kategorie „Klimafreundlich Mobil“.

Das Projekt PedeLUc: Umstieg erlebbar machen
Seit Mai 2025 können Berufspendler*innen in Ludwigshafen ein Pedelec für vier Wochen kostenlos testen. Ziel ist es, den Umstieg vom Auto aufs Rad zu erleichtern – besonders für diejenigen, die wegen langer Arbeitswege oder hoher Anschaffungskosten zögern. Die ersten Ergebnisse sind überzeugend: Rund 50 % der Teilnehmer:innen pendeln nach dem Test weiter mit dem Rad. Viele entscheiden sich anschließend für den Kauf oder Leasing eines eigenen Pedelecs. Wer täglich 10 Kilometer mit dem Rad statt mit dem Auto fährt, spart laut Umweltbundesamt jährlich rund 600 kg CO₂. Das Projekt wurde in Kooperation mit der Stadt Ludwigshafen auf den Weg gebracht und ist finanzielle gefördert durch das Klimaschutzprogramm KIPKI. Acht Pedelecs, Fahrradboxen sowie Zubehör stehen zur Verfügung.

Freude über die Auszeichnung
„Wir sind überglücklich über diese Anerkennung“, sagt Diethelm Messinger, Projektverantwortlicher beim VCD. „Der Preis ist eine Bestätigung die Arbeit des Projekt-Teams. Mit dem Preisgeld von 12.500 Euro können wir die Wartung der Pedelecs sichern und das Projekt weiter ausbauen.“ Teammitglied Wolfgang Mangold ergänzt: „Die Verkehrswende gelingt nur, wenn sie aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Pedelecs sind das optimale Verkehrsmittel, wenn man klimafreundlich zum Arbeitsplatz pendeln will und gleichzeitig was für seine Gesundheit tun will, ohne verschwitzt am Arbeitsplatz anzukommen.“

Hintergrund: Klimawettbewerb 2025
Der Kommunale Klimapakt Rheinland-Pfalz zeichnete zwölf Projekte aus, die mit kreativen Ideen Klimaschutz vorantreiben. Die Jury würdigte besonders Vorbildfunktion und Übertragbarkeit. Klimaschutzministerin Katrin Eder betonte: „Die prämierten Projekte zeigen, wie einfach klimafreundliche Mobilität sein kann, wenn Menschen gemeinsam neue Wege gehen.“ Der nächste offene VCD Stammtisch zur nachhaltigen Mobilität findet am Donnerstag, dem 21. Mai 2026 um 19 Uhr statt. Treffpunkt ist der Grieche beim ASV in der Saarlandstraße 60.

Wofür der VCD steht
Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) arbeitet seit 1986 als unabhängiger Mobilitätsverband für eine umweltverträgliche, sichere und gesunde Mobilität. Er setzt sich für ein sicheres und gerechtes Miteinander zwischen allen Menschen auf der Straße ein – egal, ob sie zu Fuß, per Rad, mit Bus und Bahn oder dem Auto unterwegs sind. Mit zwölf Landesverbänden und rund 140 Kreisverbänden und Ortsgruppen ist der VCD regional und lokal aktiv. Das Ziel des VCD ist eine Mobilität für Menschen. Die Bausteine dafür sind lebenswerte Städte und Dörfer, mehr Platz und Sicherheit für Fußgängerinnen und Fahrradfahrer, saubere Luft und weniger Lärm, komfortablen, sicheren und bezahlbaren Öffentlichen Verkehr, null Verkehrstote und klimaschonender Verkehr. Der Kreisverband Ludwigshafen-Vorderpfalz wurde 1992 gegründet und umfasst den Rhein-Pfalz-Kreis und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer. In diesen Gebietskörperschaften setzt der VCD für eine umweltfreundliche und sichere Mobilität ein. Seit 2016 gibt es in Ludwigshafen den Mobilitätsstammtisch, zu dem sich Menschen aus Ludwigshafen und Nachbargemeinden treffen, um sich über Probleme vor Ort auszutauschen und nach Lösungen dafür zu suchen. Daneben werden Aktionen und Projekte geplant und durchgeführt. Die Teilnehmer und der VCD als Organisator des Stammtisches legen dabei besonderen Wert auf die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden, die im Bereich Umwelt und Verkehr aktiv sind. Der Kreisverband ist Mitglied der Initiative Lokale Agenda 21 Ludwigshafen.

Quelle
Diethelm Messinger, stellvertretender Vorsitzender und Projektleiter PedeLUc

Zuletzt aktualisiert am 18. Mai 2026, 11:17

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