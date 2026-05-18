Ludwigshafen – Grillfest & offenes Murmeltraining in Friesenheim verbindet Gemeinschaft und guten Zweck

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der 1. Murmelspielclub Ludwigshafen-Friesenheim 1997 e.V. lädt am Samstag, 30.05.2026 zu offenem Training, Grillfest und Benefizveranstaltung zugunsten der Bürgerinitiative offene Kinder- und Jugendarbeit Ludwigshafen e.V. ein.

Der 1. Murmelspielclub Ludwigshafen-Friesenheim 1997 e.V. lädt am Samstag, 30.05.2026 ab 14:00 Uhr zu einem großen Grillfest mit offenem Murmeltraining auf die Bambus-Murmel-Ranch in Friesenheim ein. Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an alle Interessierten – unabhängig von Alter oder Vorkenntnissen – und verbindet sportliche Gemeinschaft mit sozialem Engagement.

Der komplette Erlös der Veranstaltung geht an die Bürgerinitiative offene Kinder- und Jugendarbeit Ludwigshafen e.V. (BIL e.V.). Die Organisation begleitet seit dem Jahr 2000 Kinder und Jugendliche beim Erwachsenwerden und bietet niederschwellige, sozialraum-orientierte Angebote in Ludwigshafen an. Dazu gehören unter anderem Unterstützung im schulischen und beruflichen Bereich sowie vielfältige Freizeitangebote in verschiedenen Einrichtungen, darunter auch das Ludwig-Frank-Haus in Friesenheim.

Auch der Ludwigshafener Sozialdezernent David Guthier hat seinen Besuch angekündigt.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein familiärer, lockerer und generationsübergreifender Nachmittag rund um den Murmelsport. Neben offenem Schnuppertraining für jedermann gibt es einen Grillausschank mit Steaks und verschiedenen Bratwürsten sowie Getränkeangebote. Training und Mitmachen sind kostenlos.

„Wir möchten Menschen zusammenbringen und gleichzeitig etwas Gutes für Kinder- und Jugendarbeit tun“, erklärt der Verein.

Die Veranstaltung findet auf der Bambus-Murmel-Ranch in Friesenheim statt und läuft ab 14:00 Uhr bis in den gemütlichen Abend hinein – maximal bis 22:00 Uhr. Der Zugang erfolgt über die Neuwiesenstraße oder die Teichgasse, nahe der Radrennbahn sowie des VfR Friesenheim. Vor Ort wird der Weg ausgeschildert sein.

Der 1. Murmelspielclub Ludwigshafen-Friesenheim 1997 e.V. möchte mit Veranstaltungen wie dieser den Murmelsport modern, offen und gemeinschaftlich präsentieren und gleichzeitig das soziale Engagement in der Region stärken.

Quelle: 1. Murmelspielclub Ludwigshafen-Friesenheim 1997 e.V.

Zuletzt aktualisiert am 18. Mai 2026, 11:09