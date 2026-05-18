Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Wer an Pfingsten französisches Lebensgefühl genießen möchte, muss dafür nicht extra nach Frankreich reisen: Die Orangerie Kultur im Ebertpark bietet an den Feiertagen und darüber hinaus ein außergewöhnliches Programm voller Musik, Lebensfreude und französischer Traditionen.

Den Auftakt macht am Sonntag, den 24. Mai 2026 um 15:30 Uhr, ein musikalischer Ausflug in die 1920er- und 1930er-Jahre. Unter dem Titel „Sehnsucht fühl’ ich im Geheimen“ – Ein Chanson-Nachmittag zwischen Staubtuch und Federboa präsentiert die Mannheimer Sängerin Rica Westenberger frech-frivol interpretierte Chansons von Friedrich Holländer, Claire Waldoff, Zarah Leander und Kurt Weill.

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Am Pfingstmontag, den 25. Mai 2026 um 15:00 Uhr, kommen Freunde des klassischen französischen Chansons voll auf ihre Kosten. Das Duo SansBaguette begeistert mit Werken von Charles Trenet, Joseph Kosma, Édith Piaf und Betti. Vorgetragen werden die Stücke von Sängerin Maleika Ledig-Schmidt, begleitet von Heidrun Arnegger am E-Piano.

Den Abschluss der kleinen Frankreichreise im Ebertpark gestalten die Besucherinnen und Besucher selbst aktiv mit:

Am Sonntag, den 31. Mai 2026, ab 10:00 Uhr steht alles im Zeichen des Boule-Spiels. Unter dem Motto „Gemeinschaft – Spaß durch Bewegung“ findet der offene Boule-Spieltag der Bürgerstiftung in Kooperation mit der Deutsch-Französischen Gesellschaft Ludwigshafen/Mannheim e.V. und „On s’amuse“ statt.

Grüße an die Partnergemeinde Lorient sendet Laurent Leroi. Im Anschluss warten original bretonische Crêpes, die „Galette Bretonne“, sowie weitere französische Leckereien, serviert vom Team des Turmrestaurant.

„Vivez comme un roi en France – venez en profiter!“

Leben wie Gott in Frankreich – kommen Sie vorbei und genießen Sie französisches Flair mitten im Ebertpark.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 18. Mai 2026, 11:01