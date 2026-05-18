Landau – Informieren, mitreden, mitgestalten – Landau lädt zum Demokratiefest am 20. Mai ein

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Demokratie erleben statt nur darüber reden: Beim Landauer Demokratiefest am Mittwoch, 20. Mai, wird die Innenstadt rund um den Rathausplatz und viele weitere Orte zu einer großen Bühne für Austausch, Ideen und Engagement. Ab 9 Uhr heißt es: vorbeikommen, mitmachen und entdecken, wie lebendig Demokratie in Landau ist – und das bei freiem Eintritt. Unter dem Motto „Informieren, Mitreden, Mitgestalten“ wartet ein buntes Programm auf alle Generationen. Überall in der Stadt laden Mitmachstände, Aktionen und Gespräche dazu ein, ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und neue Perspektiven kennenzulernen. Vereine, Initiativen, Schulen und Institutionen zeigen, wie vielfältig Engagement sein kann – und wie jede und jeder selbst aktiv werden kann. Auch das Rahmenprogramm sorgt für eine lebendige Festivalatmosphäre: Essenstände laden zum Verweilen und Genießen ein, während auf der Bühne ein abwechslungsreiches Programm geboten wird. Musik, Beiträge aus der Stadtgesellschaft und weitere Programmpunkte schaffen Raum für Begegnung und machen das Demokratiefest zu einem besonderen Erlebnis für alle Sinne.

Auch kreative und ungewöhnliche Formate machen das Demokratiefest besonders: In seinem Live-Podcast #immerwaslosinLD spricht Bürgermeister Lukas Hartmann mit Gästen und Publikum über Wünsche, Ideen und Erwartungen an die Demokratie. Workshops zu Themen wie Vielfalt, Migration und Zivilcourage laden dazu ein, mitzudenken, mitzudiskutieren und neue Perspektiven kennenzulernen. Wer sich lieber draußen bewegt, kann bei Stadtspaziergängen zur Bürgerbeteiligung oder Führungen zur Frauengeschichte in Landau teilnehmen und sogar im Zoo entdecken, welche Rolle Mitbestimmung beim Schutz von Natur und Artenvielfalt spielt. Natürlich kommt auch der direkte Draht zur Stadt nicht zu kurz: Bei der Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters können Anliegen und Fragen ganz unkompliziert angesprochen werden. „Gerade in diesen Zeiten ist es wichtiger denn je, unsere Demokratie sichtbar zu machen und zu feiern. Sie lebt davon, dass wir uns einbringen – jede und jeder auf seine Weise. Das Demokratiefest zeigt genau diese Vielfalt an Rollen und Möglichkeiten“, betont Oberbürgermeister Dominik Geißler.

Das Demokratiefest zeigt: Demokratie ist kein abstraktes Konzept, sondern lebt vom Mitmachen, vom Zuhören und vom Austausch. Egal ob jung oder alt, politisch interessiert oder einfach neugierig – alle sind eingeladen, vorbeizukommen und Teil davon zu sein.

Weitere Informationen gibt es unter www.engagement-landau.de/demokratietag.

Quelle: Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 18. Mai 2026, 15:10