Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 30. Mai, bleibt die Grünabfallannahmestelle der Firma Jeanine Rieger GmbH in Rohrbach ausnahmsweise geschlossen. Die Grünabfallannahmestellen in Offenbach, Annweiler, Kirrweiler, Steinfeld und Vorderweidenthal sind an diesem Tag zu den regulären Zeiten geöffnet: Offenbach von 14 bis 18 Uhr, Annweiler von 9 bis 13 Uhr, Kirrweiler von 13 bis 17 Uhr, Steinfeld von 9.30 bis 11.30 Uhr, und Vorderweidenthal von 9 bis 13 Uhr.
Quelle: Stadt Landau
Zuletzt aktualisiert am 18. Mai 2026, 12:47