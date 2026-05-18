Landau – Baugenehmigung übergeben: Cornexo baut in Offenbach

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Cornexo GmbH aus Freimersheim wird in Offenbach einen neuen Betrieb zur Lagerung von Mais und Weizen bauen. Landrat Dietmar Seefeldt hat vor kurzem persönlich die Baugenehmigung übergeben. Jetzt darf das Bauvorhaben, vier Stahlsilos und eine Annahme- und Verladestation, realisiert werden. „Das Unternehmen Cornexo liefert Lebensmittelherstellern und dem Einzelhandel hochwertige Zutaten und Produkte aus Mais. Mit dem Neubau in Offenbach wird das Unternehmen in unserem Landkreis weiter wachsen,“ so Landrat Dietmar Seefeldt. „Mit dem neuen Standort in Offenbach schaffen wir zusätzliche Lager- und Logistikkapazitäten für unsere weitere Entwicklung. Gleichzeitig stärken wir die regionale Wertschöpfung und investieren langfristig in den Standort Südpfalz“, erklärt Patrick Bindewald, geschäftsführender Gesellschafter der Cornexo GmbH. Der Betrieb liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans „Im Niedersand“. Die Anlage soll primär dazu dienen, Erzeugnisse für die Lebensmittelindustrie zu erfassen und zu bevorraten. Das größte Silo hat ein Fassungsvermögen von 23.200 Kubikmetern und ist circa 48 Meter hoch.

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Foto: Cornexo

Zuletzt aktualisiert am 18. Mai 2026, 10:59