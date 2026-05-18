Heidelberg -Tiergartenbad eröffnet die Freibadsaison -56 Badegäste besuchten das Bad am Eröffnungstag

[ Heidelberg / Metropolregion R(hein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, den 17. Mai 2026, startete das Heidelberger Tiergartenbad in die Freibadsaison. Bei durchwachsenem Wetter und einer Wassertemperatur von 19 Grad besuchten insgesamt 56 Badegäste das Bad am Eröffnungstag.

Auch in diesem Jahr wurde der erste Badegast vom Team des Tiergartenbads begrüßt und erhielt von Maike Carstens, Geschäftsführerin der Stadtwerke Heidelberg Bäder, einen Gutschein und ein Handtuch.

„Mit der Eröffnung des Freibads rufen wir den Sommer herbei und hoffen auf viele schöne und sonnige Tage“, so Maike Carstens, Geschäftsführerin der Stadtwerke Heidelberg Bäder. Auch Badleiter Merlin Pfaus sieht der Saison freudig entgegen: „Wir freuen uns auf eine unfallfreie Sommersaison und auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher“.

Das Tiergartenbad öffnet vorerst täglich von 14 bis 19 Uhr. Im Laufe der Saison werden die Öffnungszeiten erweitert.

Aktuelle Informationen, Preise und Öffnungszeiten der Heidelberger Bäder auf www.swhd.de/baeder.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 18. Mai 2026, 11:55