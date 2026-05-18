Heidelberg – Mitgliederversammlung des FDP-Kreisverbandes am 19. Mai

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Herzliche Einladung unsere Mitglieder zu unserer Mitgliederversammlung. Eine gesonderte Einladung (regelmäßig per E-Mail, in Einzelfällen postalisch) ist allen Mitgliedern zugegangen. Hauptsächlicher Tagesordnungspunkt wird die Neuwahl des Vorstands sein. Sollten Sie an einer Mitarbeit im Vorstand interessiert sein, melde Sie sich gerne beim Vorstandsmitglied Ihres Vertrauens.
Quelle: FDP-Kreisverband Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 18. Mai 2026, 12:03