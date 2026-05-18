

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule –

„Demenz in der Familie – Vortragsreihe zum Thema Demenz“

Veranstaltung mit Claudia Krack, Jockgrim, Maximilianstr. 44, 76751 Jockgrim. Beginn: Montag, 1. Juni 2026, 17.30 bis 19.30 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 8 Euro/Person.

„Klima und Finanzen: Grün investieren – aber wie? – Webinar-Reihe `Klima und Wir´“

Veranstaltung mit Michael Herte, Online-Schulungsform. Beginn: Mittwoch, 03. Juni 2026, 18.00 bis 19.30 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: kostenfrei. Anmeldung nur mit E-Mail-Adresse, damit der Veranstaltungs-Link verschickt werden kann.

Eine Anmeldung ist zu allen Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule Germersheim zwingend erforderlich, telefonisch unter 07274-53382 oder per E-Mail an vhs@kreis-germersheim.de.

Weitere Infos auch unter www.kvhs-germersheim.de

Quelle: Stadt Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 18. Mai 2026, 12:42