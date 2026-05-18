Frankenthal – Trunkenbolde, Ehebrecher, „Umgänger“, Hexen und weitere Frankenthaler Anekdoten.

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Wo standen in Frankenthal die Galgen? Wurden in Frankenthal Hexen verbrannt? Hatten die Henker viel zu tun? Wie sittenstreng waren Obrigkeit und die radikal-religiösen Bürger der jungen Stadt Frankenthal? Wie gingen sie mit „Unzucht“ und Alkoholgenuss um? Welcher „Untaten“ bezichtigte man den Totengräber? Ob Giftmord oder auf andere Weise „um die Ecke gebracht“, das Stadtführungsmitglied Werner Schäfer entführt sie bei der Tour nicht nur in die Anfangsjahre der Stadt. Auch aus der lebendigen, jüngeren Vergangenheit gibt es zahlreiche Histörchen, Tatsachen und Anekdoten zu erzählen. Umfangreiches Bildmaterial begleitet die Führung. Fragen werden gerne beantwortet.

Datum und Uhrzeit: Samstag den 30. Mai, um 14.00 Uhr. Dauer ca. 90 Minuten.

Treffpunkt: Treppe vor dem Rathaus

Sind sie interessiert an historischen und wissenswerten Informationen über Frankenthal? Diese erhalten sie bei unseren

monatlich – am ersten Samstag jedes Monats – stattfindenden historischen Führungen. Das Ziel der Tour wechselt monatlich. Oder bei unseren Vereinstreffen an jedem ersten Dienstag im Monat, um 19.00 Uhr im Restaurant „Zum Paradies“ im Meergartenweg. Beachten sie auch unsere zusätzlichen Themenführungen die in unserem Flyer veröffentlicht sind. Sie liegen aus: z.B. im Rathaus, in der Stadtbücherei usw. Angekündigt werden diese auch in der Presse und auf der Homepage der Stadtverwaltung und des Altertumsvereins. Auch unsere Aktivitäten in Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei und der VHS informiert sie über Geschichtsthemen.

Die Stadtführungen sind kostenlos. Über Spenden freut sich der Altertumsverein, sie werden für den Ankauf neuer Objekte für das Erkenbert Museum verwendet sowie für notwendige Restaurierungsarbeiten von Museumsobjekten. Eine Anmeldung ist verpflichtend notwendig und muss bis spätestens einen Tag vor der Tour erfolgen. Grund dafür: Wir halten eine Funk-Anlage mit Kopfhörern für die angemeldeten Personen bereit. Diese bietet ein optimales Verstehen und sind auch für Personen mit Hörgeräten geeignet

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Anmeldung unter:

E-Mail: stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de

Online auf www.frankenthal.de/stadtfuehrungen

Es erfolgt eine Rückbestätigung per E-Mail.

Quelle

Fotograf: Werner Schäfer

Zuletzt aktualisiert am 18. Mai 2026, 10:53