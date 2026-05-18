Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Nicht nur in Heidelberg stehen kirchliche Immobilien vor einem tiefgreifenden Wandel: Sinkende Mitgliederzahlen, steigende Kosten und wachsender Sanierungsbedarf zwingen evangelische und katholische Kirche zum Umdenken. In den nächsten zehn Jahren sollen rund 30 % der Flächen abgebaut und Strukturen verschlankt werden. Gebäude werden künftig häufiger umgenutzt, verkauft oder in Erbpacht vergeben, um langfristig Einnahmen zu sichern. Leerstände und marode Objekte machen den Handlungsdruck deutlich. Gleichzeitig rücken neue Ideen in den Fokus, wie z.B. zu den sozialen Nutzungen. Trotz aller Veränderungen wollen die Kirchen aktiv bleiben, Stadtentwicklung mitgestalten und bewusst präsent bleiben.

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Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 08:25