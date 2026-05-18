

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Beim Impulsabend am Dienstag im Tink Tank kamen zahlreiche Unternehmerinnen aus Heidelberg zusammen, um sich auszutauschen und neue Impulse mitzunehmen. Im Zentrum stand ein lebendiger Vortrag zum Thema „einfach mal machen“ — eine Einladung, den ersten Schritt nicht aufzuschieben und Mut VOR Perfektion zu setzen.

Der Impuls griff ein sehr persönliches Beispiel auf, nämlich die Organisation eines Dinners für 120 Gäste. Es war bewusst kein alltägliches Szenario, sondern ein Bild dafür, wie unterschiedlich die „ersten Schritte“ für jede Person aussehen können und wie viel möglich wird, sobald man beginnt. Genau dieser Gedanke löste im Raum spürbare Resonanz aus.

Besonders der Satz „Das ist mein Pizzamoment“ blieb vielen im Gedächtnis. Er stand für die Frage, wie man in engen Situationen handlungsfähig bleibt, und wurde später in vielen Gesprächen wieder aufgegriffen.

Die Stimmung im Raum war offen, neugierig und getragen von echter Lust aufs Tun. Der Abend zeigte, wie inspirierend es ist, wenn Unternehmerinnen ihre Erfahrungen teilen, sich gegenseitig stärken und gemeinsam neue Energie für ihre Projekte mitnehmen.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatafraktion

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 08:19