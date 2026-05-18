

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Deutsch-Amerikanische Freundschaftsfest zählt zu den besonderen Highlights im Heidelberger Veranstaltungskalender.

Es steht für die enge Verbundenheit zwischen der deutschen und amerikanischen Gemeinschaft und erinnert an die lange gemeinsame Geschichte Heidelbergs als ehemaliger Standort der US-Streitkräfte.

Vom 14. bis 25. Mai 2026 verwandelt sich das Gelände des ehemaligen US-Airfields zwischen Kirchheim und Pfaffengrund erneut in eine lebendige Festmeile. Besucherinnen und Besucher erwartet eine abwechslungsreiche Mischung aus deutscher und amerikanischer Kultur – mit Fahrgeschäften, Live-Musik, Line Dance, BBQ-Spezialitäten, Burgern und vielen weiteren kulinarischen Angeboten.

Auch Familien und Kinder kommen mit Karussells, Spielständen und Mitmachaktionen voll auf ihre Kosten.

Das Fest lädt Menschen aus Heidelberg und der gesamten Region dazu ein, gemeinsam zu feiern, sich zu begegnen und die besondere Atmosphäre zu genießen.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 19. Mai 2026, 08:14