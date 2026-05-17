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Wormser Spectaculum
17.05.2026, 21:53 Uhr

Wormser Spectaculum begeistert 21.000 Besucher – Mittelalterfest in Worms ein voller Erfolg

Wormser SpectaculumWorms / Metropolregion Rhein-Neckar – Friedliches Mittelalter-Spektakel in Worms: Tausende Besucher feiern beim 23. Wormser Spectaculum – Wormser Spectaculum lockte auch 2026 wieder tausende Besucher ins Wormser Wäldchen. Rund 21.000 Menschen erlebten an drei Veranstaltungstagen eine beeindruckende Reise ins Mittelalter. Trotz wechselhafter Wetterprognosen zogen die Veranstalter am Sonntagabend ein durchweg positives Fazit: Das 23. Spectaculum verlief friedlich, organisatorisch reibungslos und ohne größere Zwischenfälle.

1000 Aktive und 100 Marktstände sorgen für Mittelalter-Atmosphäre

Worms verwandelte sich erneut in einen Treffpunkt für Mittelalterfans aus der gesamten Rhein-Neckar- und Rhein-Main-Region. Rund 1000 Aktive, mehr als 60 Lagergruppen aus Deutschland und dem europäischen Ausland sowie etwa 100 Händler und Handwerker sorgten im Wormser Wäldchen für authentisches Lagerleben und mittelalterliches Flair.

Die professionelle Organisation übernahm erneut die Kultur und Veranstaltungs GmbH (KVG) gemeinsam mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern und Vereinen.

Feuershows, Feldschlachten und Mittelalter-Konzerte begeistern Besucher

Besonders beliebt waren erneut die großen Feuershows, historische Feldschlachten und das traditionelle Raufballturnier. Auch das vielseitige Workshop-Angebot wurde von den Besuchern hervorragend angenommen. Ob historische Kräuterführungen, offenes Schwerttraining, Modenschauen oder Malen mit Pigmenten – das Spectaculum bot zahlreiche Einblicke in das Leben vergangener Jahrhunderte.

Für musikalische Unterhaltung sorgten unter anderem die Bands „Haggefugg“, „Koenix“ und „Spilldeyvel“ auf der großen Bühne. Auf der kleinen Bühne begeisterten „Wormez“ und „Die Streuner“ die Mittelalterfans.

Familien und Kinder im Mittelpunkt

Vor allem Familien mit Kindern nutzten das Wochenende für einen Ausflug ins Mittelalter. Großer Beliebtheit erfreute sich erneut das große Holzschiff der Kindsvögte Philipp und Dieter Christmann. Auch die Kinder-Highland-Games des Rugby Club Worms waren wieder ein Publikumsmagnet.

Ein besonderes Highlight war zudem der bereits zum dritten Mal ausgetragene „Fafnir-Cup“, ein nationales Vollkontaktturnier der Eisenliga. Die „Ruhrpott Knights“ aus Duisburg sicherten sich dabei den Turniersieg.

Oberbürgermeister Adolf Kessel spricht von Erfolgsgeschichte

Adolf Kessel bezeichnete das Spectaculum als echte Erfolgsgeschichte. Seit dem Start im Jahr 2002 habe sich die Veranstaltung zu einem der bekanntesten Mittelaltermärkte Deutschlands entwickelt. Besonders hob er das enorme ehrenamtliche Engagement hervor, ohne das ein Fest dieser Größenordnung nicht möglich wäre.

Auch KVG-Geschäftsführer Markus Reis zeigte sich zufrieden und lobte die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten. Viele Händler und Gastronomen hätten aufgrund des großen Andrangs sogar kurzfristig Speisen und Getränke nachbestellen müssen.

Nächstes Wormser Spectaculum bereits terminiert

Fans des Mittelalterfestes können sich bereits jetzt den Termin für das kommende Jahr vormerken: Das nächste Wormser Spectaculum 2027 findet vom 7. bis 9. Mai 2027 statt.

Quelle: Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 21:53

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