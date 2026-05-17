Weinheim – Warmer Regen für den Kunstrasen

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Weinheimer Gemeinderat gibt 100 000 Euro Sonderzuschuss für die SG
Hohensachsen frei
Der Kunstrasenplatz der SG Hohensachsen ist 17 Jahre alt und wird stark
genutzt. Rund 500 Sportler, darunter 360 Kinder und Jugendliche, treten den Platz im
wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen. 21 Mannschaften trainieren und spielen auf dem
Platz im Sportzentrum
Das waren gute Argumente für den Weinheimer Gemeinderat, einen Sonderzuschuss in
Höhe von 100 000 Euro für einen neuen Kunstrasenplatz zur Verfügung zu stellen. Am
Mittwoch wurde der entsprechende Beschluss im Gremium gefasst. Insgesamt beträgt die
aus den Mitteln der Vereinsförderung zustehen.
Insgesamt kostet der neue Kunstrasenplatz rund 250 000 Euro. Rund 50 000 Euro
finanziert der Verein aus Eigenmitteln, rund 70 000 Euro werden als Zuschuss vom
Badischen Sportbund bezahlt. Klar ist aber auch: Ohne einen
Sonderzuschuss der Stadt Weinheim wäre der Verein wirtschaftlich nicht in der Lage, den
erforderlichen Austausch zu realisieren.
Am Ratstisch hörte man viel Lob für die SG Hohensachen und seine engagierte
Jugendarbeit. Die Sanierung soll nach der Sommerpause beginnen. Bis zur Auszahlung
des Zuschusses im Jahr 2027 will der Verein einen Kredit zur Zwischenfinanzierung
aufnehmen.
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 22:01