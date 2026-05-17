Weinheim – Warmer Regen für den Kunstrasen



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Weinheimer Gemeinderat gibt 100 000 Euro Sonderzuschuss für die SG

Hohensachsen frei

Der Kunstrasenplatz der SG Hohensachsen ist 17 Jahre alt und wird stark

genutzt. Rund 500 Sportler, darunter 360 Kinder und Jugendliche, treten den Platz im

wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen. 21 Mannschaften trainieren und spielen auf dem

Platz im Sportzentrum

Das waren gute Argumente für den Weinheimer Gemeinderat, einen Sonderzuschuss in

Höhe von 100 000 Euro für einen neuen Kunstrasenplatz zur Verfügung zu stellen. Am

Mittwoch wurde der entsprechende Beschluss im Gremium gefasst. Insgesamt beträgt die

aus den Mitteln der Vereinsförderung zustehen.

Insgesamt kostet der neue Kunstrasenplatz rund 250 000 Euro. Rund 50 000 Euro

finanziert der Verein aus Eigenmitteln, rund 70 000 Euro werden als Zuschuss vom

Badischen Sportbund bezahlt. Klar ist aber auch: Ohne einen

Sonderzuschuss der Stadt Weinheim wäre der Verein wirtschaftlich nicht in der Lage, den

erforderlichen Austausch zu realisieren.

Am Ratstisch hörte man viel Lob für die SG Hohensachen und seine engagierte

Jugendarbeit. Die Sanierung soll nach der Sommerpause beginnen. Bis zur Auszahlung

des Zuschusses im Jahr 2027 will der Verein einen Kredit zur Zwischenfinanzierung

aufnehmen.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 22:01