Michael Möslang neuer Oberbürgermeister von Weinheim – CDU-Kandidat gewinnt Stichwahl deutlich Weinheim wählt neuen Rathauschef: Michael Möslang setzt sich mit 58,2 Prozent durch

Links im Bild: Michael Möslang mit seiner Ehefrau Manuela. Rechts gratuliert sein Amtsvorgänger, Landrat Manuel Just, zum Wahlsieg bei der Oberbürgermeisterwahl in Weinheim.

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Entscheidung ist gefallen: Michael Möslang ist neuer Oberbürgermeister der Stadt Weinheim. Der 42-jährige CDU-Kommunalpolitiker und bisherige Bürgermeister von Linkenheim-Hochstetten gewann die Stichwahl am Sonntagabend mit deutlichem Vorsprung und erreichte 58,2 Prozent der Stimmen. Seine Mitbewerberin Alexandra Kriegel kam auf 41,8 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag bei rund 41 Prozent und damit noch unter dem ersten Wahlgang Anfang Mai.

Michael Möslang kündigt Amtsantritt für August an

Der künftige Rathauschef erklärte nach der Wahl, dass er sein neues Amt möglicherweise bereits Anfang August antreten könne. Gleichzeitig bat er darum, seine laufenden Aufgaben in Linkenheim-Hochstetten zunächst ordnungsgemäß abzuschließen.

Im Großen Sitzungssaal des Weinheimer Rathauses nahm Möslang das Wahlergebnis nach eigenen Worten „mit Freude, aber auch mit Respekt und Demut“ entgegen. Der neue Oberbürgermeister kündigte an, das Amt „mit viel Herzblut“ ausüben zu wollen und betonte, künftig Oberbürgermeister für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sein zu wollen – unabhängig vom Wahlverhalten.

Unterstützung aus dem bürgerlichen Lager

Der Diplom-Verwaltungswirt wurde im Wahlkampf von mehreren bürgerlichen Parteien und Gruppierungen unterstützt. Zu den ersten Gratulanten gehörten neben seiner Familie unter anderem Weinheims Erster Bürgermeister Andreas Buske sowie Landrat Manuel Just.

Im kommenden Jahr plant die Familie Möslang den vollständigen Umzug nach Weinheim. Hintergrund ist unter anderem der Schulwechsel der Tochter auf eine weiterführende Schule.

Erfahrung in Verwaltung und Kommunalpolitik

Michael Möslang ist Diplom-Verwaltungswirt für Staats- und Öffentliche Verwaltung und seit 2015 Bürgermeister der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten bei Karlsruhe. Mit seinem Wahlsieg übernimmt er künftig die politische Führung der größten Stadt im Rhein-Neckar-Kreis.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 21:36