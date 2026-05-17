Weinheim – Mehr Geld für die Grundschule

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Umbau der Friedrich-Grundschule für Ganztagsbetreuung wird teurer – Für
Sanitäranlagen und Brandschutz
Eigentlich sei die Ganztagesbetreuung von Grundschülern eine Pflicht des
Landes, denn mit dem nächsten Schuljahr haben die Eltern einen Rechtsanspruch auf die
verlässliche Ganztagesbetreuung an Grundschulen. Das stimmt einerseits. Andererseits
sind es die Kommunen vor Ort, die wesentlich die die Finanzierung der Investitionen
leisten müssen, die zum Angebot nötig sind.
Wie bei der Friedrichschule-Grundschule in Weinheim.
Kostensteigerungen sind daher immer besonders ärgerlich, fanden auch die Mitglieder des
Weinheimer Gemeinderates am Mittwochabend.
Der Ausbau der früheren Hausmeister-Wohnung am der Schule gestaltet sich teurer als
zunächst geschätzt. Der Gemeinderat musste jetzt eine Kostensteigerung um rund 260
000 Euro auf rund 490 000 Euro genehmigen. Die Steigerung, so Bürgermeister Andreas
Buske, hängt mit Brandschutzauflagen und mit dem Zustand der Sanitäranlagen
zusammen. Die Toiletten stammen aus dem Jahr 1936.
Das Treppenhaus müsse aus brandschutztechnischer Sicht ertüchtigt werden, beschrieb
Buske. Gefordert werde die Installationen einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage und die
Ausbildung eines abgeschlossenen Bereiches bis in den Keller. Hierfür belaufen sich die
Kosten auf rund 59 000 Euro. Die Arbeiten im Dachgeschoss belaufen sich auf etwa 43
000. Die Ausbildung eines zweiten Fluchtweges kostet weitere 106 000.
Zudem hatte das Amt für Immobilienwirtschaft weitere schlechte Nachrichten: Eine
Aufstockung der Fördermittel durch Nachmeldung der aktuellen Kostenberechnung ist
nicht möglich
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 21:58