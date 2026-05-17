Weinheim – Mehr Geld für die Grundschule



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Umbau der Friedrich-Grundschule für Ganztagsbetreuung wird teurer – Für

Sanitäranlagen und Brandschutz

Eigentlich sei die Ganztagesbetreuung von Grundschülern eine Pflicht des

Landes, denn mit dem nächsten Schuljahr haben die Eltern einen Rechtsanspruch auf die

verlässliche Ganztagesbetreuung an Grundschulen. Das stimmt einerseits. Andererseits

sind es die Kommunen vor Ort, die wesentlich die die Finanzierung der Investitionen

leisten müssen, die zum Angebot nötig sind.

Wie bei der Friedrichschule-Grundschule in Weinheim.

Kostensteigerungen sind daher immer besonders ärgerlich, fanden auch die Mitglieder des

Weinheimer Gemeinderates am Mittwochabend.

Der Ausbau der früheren Hausmeister-Wohnung am der Schule gestaltet sich teurer als

zunächst geschätzt. Der Gemeinderat musste jetzt eine Kostensteigerung um rund 260

000 Euro auf rund 490 000 Euro genehmigen. Die Steigerung, so Bürgermeister Andreas

Buske, hängt mit Brandschutzauflagen und mit dem Zustand der Sanitäranlagen

zusammen. Die Toiletten stammen aus dem Jahr 1936.

Das Treppenhaus müsse aus brandschutztechnischer Sicht ertüchtigt werden, beschrieb

Buske. Gefordert werde die Installationen einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage und die

Ausbildung eines abgeschlossenen Bereiches bis in den Keller. Hierfür belaufen sich die

Kosten auf rund 59 000 Euro. Die Arbeiten im Dachgeschoss belaufen sich auf etwa 43

000. Die Ausbildung eines zweiten Fluchtweges kostet weitere 106 000.

Zudem hatte das Amt für Immobilienwirtschaft weitere schlechte Nachrichten: Eine

Aufstockung der Fördermittel durch Nachmeldung der aktuellen Kostenberechnung ist

nicht möglich

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 21:58