Weinheim – Erbarme, auch die Hesse komme



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Weinheimer Kultursommer bietet vom 2. Juli bis 1. August ein vielfältiges

Kulturprogramm mit echten Highlights – „Pre-Opening“ schon Anfang Juni

„Die ganze kulturelle Kraft einer lebendigen Einkaufsstadt.“ Mit diesem Satz

fasst Bürgermeister Andreas Buske das Programm des diesjährigen Weinheimer

Kultursommers zusammen. Die Veranstaltungsreihe, die vom Weinheimer Kulturbüro

zusammengestellt und jetzt herausgegeben worden ist, wird in diesem Jahr von lokalen

Akteuren und spannenden Highlights geprägt. Der Kultursommer auf der Schlosshofbühne

geht von Donnerstag, 2. Juli bis Samstag, 1. August. Es sind 20 Auftritte: Konzerte,

Lesungen, Bühnentheater, Kleine Festivals (die meisten jeweils am Wochenende). Und es

gibt ein hochklassig besetztes „Pre-Opening“, das vom Café Central in Kooperation mit

dem Kulturbüro organisiert wird: Vom 3. bis 6. Juni am langen Wochenende des

Fronleichnamsfeiertags.

Wieder mit „Open Mind-Festival“

Dieses „Vor-Spiel“ besteht aus einem Hip Hop-Fest mit Curse, Cora E, Martin Stieber und

Aphroe am Mittwoch, 3. Juni, ab 18.30 Uhr. Am Freitag, 5. Juni, tritt dann die legendäre

hessische Kultband „Rodgau Monotones“ auf, dann heißt es: „Erbarme, die Hesse

komme“. Mit Kult-Kultur geht es weiter: Mit dem „Open Mind Air 2026“ ab 17 Uhr mit Dr.

Woggle and the Radio als Top-Act. Und am Sonntag, 7. Juni, legt dann wieder der

„Odenwälder Shanty Chor“ im Schlosshof an. Sein neuestes Programm heißt: „Heute hier,

morgen fort.“

Einige Veranstaltungen ohne Eintritt

Den eigentlichen Kultursommer, es ist übrigens der 39. seiner Art, eröffnet dann am

Donnerstag, 2. Juli, die Indie-Band Marina&The Kats – der Eintritt ist zur Eröffnung frei,

wie bei einigen anderen Veranstaltungen auch. So steht das erste Wochenende ganz im

Zeichen der kulturellen Teilhabe, wenn am Samstag, 4. Juli, das Pilgerhaus ab 14 Uhr

wieder zu seinem „Fair All Festival“ einlädt. Auf der Bühne stehen Menschen mit und ohne

Handicap, im Abendprogramm dann die Partyband „SWEAT“. Sonntags, 5. Juli, folgt

wieder das Internationale Kulturfest, das die Stadt in Kooperation mit Vereinen und

Organisationen ausrichtet. Am Freitag, 3. Juli, eröffnet Stadtführer-Legende Franz Piva

das Wochenende mit einem Bildervortrag zur Weinheimer Geschichte (ab 18 Uhr).



Spannende Workshops mit dem Beat Club

Coverbands und Tribute-Shows machen wieder einen Teil des Kultursommers aus. Der

Beat Club Weinheim bringt am Mittwoch, 8. Juli, die Pink Floyd-Coverband „Eklipse“ nach

Weinheim auf die Schlosshofbühne. Dem Beat Club „gehört“ das ganze Wochenende: Am

Samstag, 11. Juli, veranstaltet das Team um ihre Chefin Laetitia Hoffmann einen

spannenden „A-capella und Beatbox-Workshop“ im Rolf-Engelbrecht-Haus unter dem

Motto „This girl is on fire“. Die Ergebnisse werden abends im Schlosshof mit der

Beatboxerin Lilly Janoska vorgeführt. Sie zeigt eindrucksvoll die Möglichkeiten

menschlicher Stimmen: Tiefe Bässe, flirrende Hi-Hats und treibende Grooves entstehen

live und tragen bekannte Songs in neuen Klangfarben.

Ganz ähnlich am Sonntag, 12. Juli: Von 10 Uhr bis 12 Uhr bietet der Beat Club einen

„Tierischen Workshop“ für „Jungtiere“ von sechs bis zehn Jahren, das um 16.30 Uhr dann

in eine „Interaktive Dschungelparty“ mündet.

2. Pop Night mit der Popakademie

Das lange Wochenende vom 16. bis 19. Juli ist dann wieder das „Woinemer Festival“,

organisiert vom Kulturbüro mit Akteuren der lokalen und regionalen Kulturszene. Es

beginnt am Donnerstag, 16. Juli, mit dem Ehrenamtstag, zu dem die Musikschule

Badische Bergstraße Beiträge beisteuert (unter anderem Frank Hurrles „Shit Happens“

und „Jist in Time“ sowie „Dr. Wisebrod’s Swing Boppers“ mit Swing, Rhythm 'n' Blues und

frühem Rock 'n' Roll im Vintage.Stil der 1940er-Jahre).

Nach dem Erfolg der ersten Pop Night Weinheim im Rahmen der Heimattage präsentiert

das Kulturbüro am Freitag, 17. Juli, zwei spannende Newcomer-Acts der Popakademie

Baden-Württemberg: Das Titanic Swim Team aus Mannheim sowie Naomi Westlake mit

modernen Pop mit elektronischen Club-Sounds



Am Samstag, 18. Juli, 10 Uhr bis 13 Uhr, wird das Weinheimer Schloss zum

Märchenschloss, wenn das Kulturbüro zusammen mit der VHS Badische Bergstraße

Kinder und Familien einlädt: Die Besucher erwartet dann ein besonderer Erzählparcours

mit internationalen Geschichten und Märchen. Ein sommerliches Erlebnis voller

Geschichten, Kreativität und gemeinsamer Entdeckungen. Um 17 Uhr lädt der

Akkordeonclub schon traditionell zu seinem Sommerkonzert. Unter der Leitung von

Viktoria Kotrel präsentieren das 2. Orchester, das Jugendorchester sowie die

Akkordeonschüler ein abwechslungsreiches Programm mit Musik aus unterschiedlichen

Stilrichtungen und Epochen.

Das Wochenende mündet am Sonntag, 19. Juli, 17 Uhr, in eine Veranstaltung der

Musikschule Badische Bergstraße: Woinem Brass & Saxesful – wenn kraftvolle Blasmusik

auf klangreiche Saxofon-Sätze trifft, entsteht ein sommerliches Konzerterlebnis voller

Energie und Vielfalt.

Tad Robinson aus New York beim Muddys Club

Am Freitag, 24. Juli, bietet wieder das Kulturbüro einen Abend mit Konzertkabarett von

Gankino Circus: Vier virtuose Musiker, begnadete Geschichtenerzähler und kauzige

Charakterköpfe, präsentieren handgemachte Musik, rasante Melodien und skurrilen

Humor. Live werden auch ungewöhnliche Instrumentenkombinationen, überraschende

Improvisationen und interaktive Einlagen geboten.

Am Samstag, 25. Juli, 19 Uhr, veranstaltet der Muddys Club wieder sein Muddys Open Air

2026: diesmal mit Tad Robinson (USA) & Muddys Club Allstars. Tad Robinson gilt als eine

der führenden Stimmen des modernen Soul-Blues in New York. Im Vorprogramm: die

Muddys Club Allstars, neu formiert aus langjährigen Weggefährten des Clubs – ein

besonderes Highlight für alle Blues- und Soul-Fans.

Der Sonntag, 26. Juli (ab 11 Uhr) ist wieder den jungen Kulturfreunden gewidmet: Lisa

Förster, festes Ensemblemitglied am Theater und Orchester Heidelberg, liest mit viel

Spielfreude und Gespür für Sprache aus den „Geschichten aus der Murkelei“ von Hans

Fallada. Auch hierzu ist der Eintritt frei.

Queen, Abba und Dieter Thomas Kuhn stehen dann am Abschlusswochenende auf der

Schlosshof-Bühne, am Donnerstag, 30. Juli, am Freitag, 31. Juli und am Samstag, 1.

August. Natürlich nicht höchstpersönlich, aber in täuschend echten Tribute-Shows mit

„Queenmania“, den „4 Swedes“ und „Schlagerprinz“. Bei allen drei Shows ist wieder

DEMI-Promotion aus Hirschberg der Veranstalter.

INFO: Tickets für alle Veranstaltungen (zu denen Tickets gebraucht werden) sind bereits

im Vorverkauf erhältlich bei der Tourist-Info am Marktplatz, dem Kartenshop der

DiesbachMedien sowie jederzeit online unter www.reservix.de

Das komplette Programm liegt als Heft in Weinheim aus und steht unter

www.weinheim.de/kultursommer zur Einsicht und zum Download bereit.

Die Kultursommer-Termine auf einen Blick

Pre-Opening des Café Central

3. Juni: Weinheim Hip Hop Fest

5. Juni: Rodgau Monotones

6. Juni: Open Mind Air 2026

7. Juni: Odenwälder Shanty Chor

2. Juli: Eröffnungskonzert: Marina & The Kats

3. Juli: Eine Zeitreise durch Weinheims Geschichte

4. Juli: Inklusives Festival „Fair All“

5. Juli: Internationales Kulturfest

8. Juli: Sommergroove

11. Juli: A-cappella- und Beatbox-Workshop

11. Juli: Beat Poetry Club

12. Juli: Tierischer Workshop

12. Juli: Dschungelparty

16. Juli: Ehrenamtstag

17. Juli: Pop Night Weinheim

18. Juli: Märchenschloss Weinheim

18. Juli: Akkordeonclub Weinheim

19. Juli Woinem Brass & Saxesful

24. Juli: Gankino Circus

25. Juli: Muddy’s Open Air

26. Juli: Lesung „Geschichten aus der Murkelei“

30. Juli: Queenmania

31: Juli: 4 Swedes

1. August: Schlagerprinz & Band

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 21:21