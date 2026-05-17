Weinheim – Erbarme, auch die Hesse komme

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Weinheimer Kultursommer bietet vom 2. Juli bis 1. August ein vielfältiges
Kulturprogramm mit echten Highlights – „Pre-Opening“ schon Anfang Juni
„Die ganze kulturelle Kraft einer lebendigen Einkaufsstadt.“ Mit diesem Satz
fasst Bürgermeister Andreas Buske das Programm des diesjährigen Weinheimer
Kultursommers zusammen. Die Veranstaltungsreihe, die vom Weinheimer Kulturbüro
zusammengestellt und jetzt herausgegeben worden ist, wird in diesem Jahr von lokalen
Akteuren und spannenden Highlights geprägt. Der Kultursommer auf der Schlosshofbühne
geht von Donnerstag, 2. Juli bis Samstag, 1. August. Es sind 20 Auftritte: Konzerte,
Lesungen, Bühnentheater, Kleine Festivals (die meisten jeweils am Wochenende). Und es
gibt ein hochklassig besetztes „Pre-Opening“, das vom Café Central in Kooperation mit
dem Kulturbüro organisiert wird: Vom 3. bis 6. Juni am langen Wochenende des
Fronleichnamsfeiertags.
Wieder mit „Open Mind-Festival“
Dieses „Vor-Spiel“ besteht aus einem Hip Hop-Fest mit Curse, Cora E, Martin Stieber und
Aphroe am Mittwoch, 3. Juni, ab 18.30 Uhr. Am Freitag, 5. Juni, tritt dann die legendäre
hessische Kultband „Rodgau Monotones“ auf, dann heißt es: „Erbarme, die Hesse
komme“. Mit Kult-Kultur geht es weiter: Mit dem „Open Mind Air 2026“ ab 17 Uhr mit Dr.
Woggle and the Radio als Top-Act. Und am Sonntag, 7. Juni, legt dann wieder der
„Odenwälder Shanty Chor“ im Schlosshof an. Sein neuestes Programm heißt: „Heute hier,
morgen fort.“
Einige Veranstaltungen ohne Eintritt
Den eigentlichen Kultursommer, es ist übrigens der 39. seiner Art, eröffnet dann am
Donnerstag, 2. Juli, die Indie-Band Marina&The Kats – der Eintritt ist zur Eröffnung frei,
wie bei einigen anderen Veranstaltungen auch. So steht das erste Wochenende ganz im
Zeichen der kulturellen Teilhabe, wenn am Samstag, 4. Juli, das Pilgerhaus ab 14 Uhr
wieder zu seinem „Fair All Festival“ einlädt. Auf der Bühne stehen Menschen mit und ohne
Handicap, im Abendprogramm dann die Partyband „SWEAT“. Sonntags, 5. Juli, folgt
wieder das Internationale Kulturfest, das die Stadt in Kooperation mit Vereinen und
Organisationen ausrichtet. Am Freitag, 3. Juli, eröffnet Stadtführer-Legende Franz Piva
das Wochenende mit einem Bildervortrag zur Weinheimer Geschichte (ab 18 Uhr).
Spannende Workshops mit dem Beat Club
Coverbands und Tribute-Shows machen wieder einen Teil des Kultursommers aus. Der
Beat Club Weinheim bringt am Mittwoch, 8. Juli, die Pink Floyd-Coverband „Eklipse“ nach
Weinheim auf die Schlosshofbühne. Dem Beat Club „gehört“ das ganze Wochenende: Am
Samstag, 11. Juli, veranstaltet das Team um ihre Chefin Laetitia Hoffmann einen
spannenden „A-capella und Beatbox-Workshop“ im Rolf-Engelbrecht-Haus unter dem
Motto „This girl is on fire“. Die Ergebnisse werden abends im Schlosshof mit der
Beatboxerin Lilly Janoska vorgeführt. Sie zeigt eindrucksvoll die Möglichkeiten
menschlicher Stimmen: Tiefe Bässe, flirrende Hi-Hats und treibende Grooves entstehen
live und tragen bekannte Songs in neuen Klangfarben.
Ganz ähnlich am Sonntag, 12. Juli: Von 10 Uhr bis 12 Uhr bietet der Beat Club einen
„Tierischen Workshop“ für „Jungtiere“ von sechs bis zehn Jahren, das um 16.30 Uhr dann
in eine „Interaktive Dschungelparty“ mündet.
2. Pop Night mit der Popakademie
Das lange Wochenende vom 16. bis 19. Juli ist dann wieder das „Woinemer Festival“,
organisiert vom Kulturbüro mit Akteuren der lokalen und regionalen Kulturszene. Es
beginnt am Donnerstag, 16. Juli, mit dem Ehrenamtstag, zu dem die Musikschule
Badische Bergstraße Beiträge beisteuert (unter anderem Frank Hurrles „Shit Happens“
und „Jist in Time“ sowie „Dr. Wisebrod’s Swing Boppers“ mit Swing, Rhythm 'n' Blues und
frühem Rock 'n' Roll im Vintage.Stil der 1940er-Jahre).
Nach dem Erfolg der ersten Pop Night Weinheim im Rahmen der Heimattage präsentiert
das Kulturbüro am Freitag, 17. Juli, zwei spannende Newcomer-Acts der Popakademie
Baden-Württemberg: Das Titanic Swim Team aus Mannheim sowie Naomi Westlake mit
modernen Pop mit elektronischen Club-Sounds
Am Samstag, 18. Juli, 10 Uhr bis 13 Uhr, wird das Weinheimer Schloss zum
Märchenschloss, wenn das Kulturbüro zusammen mit der VHS Badische Bergstraße
Kinder und Familien einlädt: Die Besucher erwartet dann ein besonderer Erzählparcours
mit internationalen Geschichten und Märchen. Ein sommerliches Erlebnis voller
Geschichten, Kreativität und gemeinsamer Entdeckungen. Um 17 Uhr lädt der
Akkordeonclub schon traditionell zu seinem Sommerkonzert. Unter der Leitung von
Viktoria Kotrel präsentieren das 2. Orchester, das Jugendorchester sowie die
Akkordeonschüler ein abwechslungsreiches Programm mit Musik aus unterschiedlichen
Stilrichtungen und Epochen.
Das Wochenende mündet am Sonntag, 19. Juli, 17 Uhr, in eine Veranstaltung der
Musikschule Badische Bergstraße: Woinem Brass & Saxesful – wenn kraftvolle Blasmusik
auf klangreiche Saxofon-Sätze trifft, entsteht ein sommerliches Konzerterlebnis voller
Energie und Vielfalt.
Tad Robinson aus New York beim Muddys Club
Am Freitag, 24. Juli, bietet wieder das Kulturbüro einen Abend mit Konzertkabarett von
Gankino Circus: Vier virtuose Musiker, begnadete Geschichtenerzähler und kauzige
Charakterköpfe, präsentieren handgemachte Musik, rasante Melodien und skurrilen
Humor. Live werden auch ungewöhnliche Instrumentenkombinationen, überraschende
Improvisationen und interaktive Einlagen geboten.
Am Samstag, 25. Juli, 19 Uhr, veranstaltet der Muddys Club wieder sein Muddys Open Air
2026: diesmal mit Tad Robinson (USA) & Muddys Club Allstars. Tad Robinson gilt als eine
der führenden Stimmen des modernen Soul-Blues in New York. Im Vorprogramm: die
Muddys Club Allstars, neu formiert aus langjährigen Weggefährten des Clubs – ein
besonderes Highlight für alle Blues- und Soul-Fans.
Der Sonntag, 26. Juli (ab 11 Uhr) ist wieder den jungen Kulturfreunden gewidmet: Lisa
Förster, festes Ensemblemitglied am Theater und Orchester Heidelberg, liest mit viel
Spielfreude und Gespür für Sprache aus den „Geschichten aus der Murkelei“ von Hans
Fallada. Auch hierzu ist der Eintritt frei.
Queen, Abba und Dieter Thomas Kuhn stehen dann am Abschlusswochenende auf der
Schlosshof-Bühne, am Donnerstag, 30. Juli, am Freitag, 31. Juli und am Samstag, 1.
August. Natürlich nicht höchstpersönlich, aber in täuschend echten Tribute-Shows mit
„Queenmania“, den „4 Swedes“ und „Schlagerprinz“. Bei allen drei Shows ist wieder
DEMI-Promotion aus Hirschberg der Veranstalter.
INFO: Tickets für alle Veranstaltungen (zu denen Tickets gebraucht werden) sind bereits
im Vorverkauf erhältlich bei der Tourist-Info am Marktplatz, dem Kartenshop der
DiesbachMedien sowie jederzeit online unter www.reservix.de
Das komplette Programm liegt als Heft in Weinheim aus und steht unter
www.weinheim.de/kultursommer zur Einsicht und zum Download bereit.
Die Kultursommer-Termine auf einen Blick
Pre-Opening des Café Central
3. Juni: Weinheim Hip Hop Fest
5. Juni: Rodgau Monotones
6. Juni: Open Mind Air 2026
7. Juni: Odenwälder Shanty Chor
2. Juli: Eröffnungskonzert: Marina & The Kats
3. Juli: Eine Zeitreise durch Weinheims Geschichte
4. Juli: Inklusives Festival „Fair All“
5. Juli: Internationales Kulturfest
8. Juli: Sommergroove
11. Juli: A-cappella- und Beatbox-Workshop
11. Juli: Beat Poetry Club
12. Juli: Tierischer Workshop
12. Juli: Dschungelparty
16. Juli: Ehrenamtstag
17. Juli: Pop Night Weinheim
18. Juli: Märchenschloss Weinheim
18. Juli: Akkordeonclub Weinheim
19. Juli Woinem Brass & Saxesful
24. Juli: Gankino Circus
25. Juli: Muddy’s Open Air
26. Juli: Lesung „Geschichten aus der Murkelei“
30. Juli: Queenmania
31: Juli: 4 Swedes
1. August: Schlagerprinz & Band
Quelle: Stadt Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 21:21