SÜW – Nächster Plauderspaziergang für Seniorinnen und Senioren am 27. Mai in Annweiler am Trifels



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, 27. Mai, wird vormittags wieder gemeinsam durch die Markward-Anlage in Annweiler

spaziert. Interessierte Seniorinnen und Senioren sind herzlich willkommen!

Dabei sein wird Ute Wingerter, für die Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels zuständige Fachkraft Gemeindeschwester

plus. Außerdem begleiten wieder Hans-Peter Carius, Seniorenbeauftragter der Verbandsgemeinde

Annweiler am Trifels und stellvertretender Vorsitzender des SÜW-Seniorenbeirats, sowie Olga Moser,

Ehrenamtliche, den Spaziergang. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr an der Konzertmuschel im Park.

In einer kleinen Gruppe geht es gemeinsam durch den Park. Auch mit Gehstock oder Rollator ist der

Weg gut machbar. Das Plaudern steht im Mittelpunkt. Es besteht die Möglichkeit, kleine Pausen

einzulegen und sich auf Sitzgelegenheiten auszuruhen. Der Spaziergang findet auch bei leichtem

Regen statt. Bitte an wetterfeste Kleidung denken.

Für Anmeldung und Rückfragen ist die Fachkraft Gemeindeschwester plus Ute Wingerter unter der

Telefonnummer 06341 940 656 erreichbar, montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr.

Bildunterschrift: Die Markward-Anlage in Annweiler lädt zum Spazieren und Verweilen ein. Archivfoto:

Dominik Ketz

Quelle: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 21:34