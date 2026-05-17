Schwetzingen – Zah1de + LUNATIX Dance in Schwetzingen im Schlossgarten



Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Sie ist nicht „nur“ ein TikTok-Star – die junge Tänzerin und Rapperin Zah1de aus Berlin ist eine TikTok-Sensation.

Im Sommer können Fans die junge Rapperin nicht nur auf TikTok durch den Bildschirm erleben, sondern auch live auf ihrer ersten Open Air-Tour. Am Sonntag, 09. August, kommt Zah1de um 18 Uhr zusammen mit LUNATIX Dance auch nach Schwetzingen in den Schlossgarten.

Im Alter von 14 Jahren hatte Zah1de bereits einen Vertrag bei Universal Music und knapp sieben Millionen Follower auf TikTok, der Plattform, die sie bekannt gemacht hat. Im November 2024 erschien die erste Single „TikTok Sportlich“. 2025 folgten „Ballert auf Lautlos“ und „Mona Lisa Motion“ und zum Jahresende dann das Debüt-Album „Pretty Privilege“. Als Vertreterin der Gen Z trifft Zah1de bei diesen offensichtlich einen Nerv.

„Pretty Privilege“ setzt ein Ausrufezeichen hinter den Hype und die Hits des vergangenen Jahres. Denn der Titel ist eine Ansage: Es geht nicht darum, dass ihr alles zufliegt. Es geht darum, dass viele genau das behaupten – und sie jetzt zeigt, wie falsch diese Annahme ist. „Viele denken, ich hab’s wegen meines Aussehens geschafft, aber vergessen, wie viel ich dafür arbeite“, sagt sie. „Ich geh‘ ins Studio, ich prob‘ meine Texte, ich mach‘ meine Videos. Ich krieg nichts geschenkt – ich mach das selber.“

Seit ihrem ersten Song „TikTok sportlich“ hat Zah1de eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Die Newcomerin mixt Gegenwart und Nostalgie: Rap und R&B der 2000er treffen auf aktuelle Sounds, Lines werden zu Zitaten, Adlibs zu Markierungen. Ihre Tracks wirken gleichzeitig wie alte Bekannte und wie etwas Neues. „Ich mach Musik, die ich selber feier‘ – und zu der man tanzen kann.“

Zah1de ist ein Phänomen, das begeistert, für Gesprächsstoff sorgt und inspiriert. Schon wenige Tage nach der Veröffentlichung von „Ballert auf Lautlos“ gab es über 10.000 TikTok Creations zu dem Song. Allein das zeigt: Die Zah1de-Community ist riesig. Tänzerin, Creatorin, Influencerin und Nachwuchsrapperin – Zah1de hat viele Talente, viel erreicht und noch viel vor. Man darf also gespannt sein, was es von ihr in Zukunft noch alles zu sehen und zu hören gibt.

Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf www.provinztour.de.

Ticket Hotline: 06 21 / 10 10 11

Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit 100% Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter Tel. 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.

Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter sechs Jahren auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.

Quelle: Provinztour Konzert- und Theateragentur GmbH & Co. KG

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 21:39