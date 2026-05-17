Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Sonntagabend kam es in der Heidelberger Ringstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Polizei und Rettungskräfte befinden sich derzeit im Einsatz. Verkehrsunfall auf der Ringstraße in Heidelberg sorgt für Behinderungen

Nach ersten Informationen ereignete sich der Unfall gegen 17:00 Uhr im Bereich der Ringstraße / Lessingstraße (L600a). Zum genauen Unfallhergang sowie möglichen Verletzten liegen aktuell noch keine näheren Informationen vor.

Polizei sperrt Bereich teilweise ab

Wegen der laufenden Unfallaufnahme kann es rund um die Ringstraße und die Lessingstraße zu Verkehrsbehinderungen kommen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Weitere Informationen werden durch das Polizeipräsidium Mannheim nachgereicht.

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 21:59