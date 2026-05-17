Schifferstadt – Lesung „Der Geschmack von Sommer und Karamell“

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, 11. Juni lädt das Team der Stadtbücherei um 19:30 Uhr zur Premierenlesung „Der

Geschmack von Sommer und Karamell“ in die Rehbachstraße 2 ein. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Karten können im Vorverkauf zu den Öffnungszeiten der Büchherei erworben werden. Der Einlass ist

am Veranstaltungstag ab 19:15 Uhr.

Ein Neuanfang auf Amrum: ein kleines Reetdachhaus bei den Dünen, Friesenwaffeln und eine neue

Liebe. Spiegel-Bestsellerautorin Anne Barns entführt uns in ihrem neuen Roman an die See und lässt

uns beim Lesen die Sehnsucht nach Meersalz und Karamell spüren.

„Wir beiden machen uns zwei richtig schöne Wochen.“ Oma Henny möchte noch einmal auf die Insel

ihrer Jugend. Ihre Enkelin Ella soll sie begleiten. Die 33-jährige Illustratorin mit einer Leidenschaft für

Karamell sagt zu. Vielleicht findet sie auf Amrum zum Zeichnen und zu ihren Ideen zurück. Die hat sie

verloren, seit ihre beste Freundin den Kontakt abgebrochen hat. Im kleinen Haus hinter den Dünen

erzählt Oma ihr von früher: Ella taucht ein in die Geschichte zweier unzertrennlicher Freundinnen,

vieler Sommer mit Friesenwaffeln und eines Geheimnisses. Stück für Stück lassen die Insel und die

besonderen Begegnungen Ella leichter atmen. Auch die zufälligen Treffen mit dem wortkargen

Vogelkundler Jonte berühren sie

. Aber ist sie bereit, neue Menschen und einen neuen Herzensort in

ihr Leben zu lassen?

Anne Barns ist das Pseudonym einer deutschen Autorin. Für ihre Leidenschaft hat sie den

Lehrerinnenberuf gegen das Schreiben eingetauscht. Ihre Wohlfühlromane, die am Meer spielen

(u. a. Apfelkuchen am Meer, Der Duft von Kuchen und Meer), sind Bestseller. Die Küste ist ihr zweites

Zuhause. Wann immer es möglich ist, zieht es sie nach Amrum, Rügen oder andere Orte am Meer –

um aufzutanken, die Seele baumeln zu lassen oder um zu schreiben.

Texte und Plakat: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 21:55