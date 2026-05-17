Schifferstadt – Bekämpfung von Stechmücken

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) ist eine exotische Stechmückenart, die für ihre

auffällige schwarze und weiße Färbung und ihr aggressives Stechverhalten bekannt ist.

Auch in Schifferstadt werden vermehrt Ansiedelungen und Sichtungen der Asiatischen Tigermücke

gemeldet, die auch tropische Krankheitserreger wie Dengue-, Chikungunya- und Zika-Viren

übertragen kann.

Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage e.V. (kurz: KABS) ruft

Bürgerinnen und Bürger dazu auf, verdächtige Stechmücken zu melden und Maßnahmen zu

ergreifen, um ihre Vermehrung zu verhindern.

Ab Montag erhalten Bürgerinnen und Bürger an der Infotheke im Rathaus kostenfrei Tabletten zur

biologischen Stechmückenbekämpfung.

Weitere Infos unter: www.kabsev.de

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 21:56