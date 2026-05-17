Schifferstadt – 33.000 km und es geht noch weiter…. Zwischenstand beim STADTRADELN 2026



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Bereits über 33.000 Kilometer sind die rund 350 Schifferstadter Stadtradler seit dem Startschuss am

2. Mai gefahren – unter anderem bei der gemeinsamen Radtour mit Bürgermeisterin Ilona Volk am

vergangenen Wochenende.

Alle Stadtradeln-Teilnehmenden können hochwertige Preise rund ums Rad gewinnen. Die

Preisverleihung findet auch in diesem Jahr am Rettichfest-Samstag, 13. Juni, 16 Uhr statt. Noch etwa

eine Woche bleibt zum Kilometersammeln, also rauf auf Rad!

Klima schützen, Radverkehr fördern und etwas für die eigene Gesundheit tun. Ganz nach diesem

Motto nimmt Schifferstadt bereits zum siebten Mal in Folge beim STADTRADELN teil.

Wer ein eigenes STADTRADELN-Team gründen oder einem bereits bestehenden beitreten will, kann

sich auf https://www.stadtradeln.de/schifferstadt registrieren. Bei Rückfragen helfen die städtischen

Klimaschutzmanagerinnen Elisa Jung und Nicole Dörr unter der Telefonnummer 06235 / 44215 oder

per E-Mail an elisa.jung@schifferstadt.de gerne weiter.

Warum sich umsteigen auf den Drahtesel nicht nur beim STADTRADELN lohnt

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im

Verkehr, sogar ein Viertel der CO 2 -Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der

Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten

mit dem Fahrrad statt dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO 2

vermeiden. Für mehr Klimaschutz und Radverkehr treten seit 2008 Kommunalpolitikerinnen und –

politiker sowie Bürgerinnen und Bürger beim STADTRADELN in die Pedale.

Texte und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 21:53