Schifferstadt – 33.000 km und es geht noch weiter…. Zwischenstand beim STADTRADELN 2026

Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Bereits über 33.000 Kilometer sind die rund 350 Schifferstadter Stadtradler seit dem Startschuss am
2. Mai gefahren – unter anderem bei der gemeinsamen Radtour mit Bürgermeisterin Ilona Volk am
vergangenen Wochenende.
Alle Stadtradeln-Teilnehmenden können hochwertige Preise rund ums Rad gewinnen. Die
Preisverleihung findet auch in diesem Jahr am Rettichfest-Samstag, 13. Juni, 16 Uhr statt. Noch etwa
eine Woche bleibt zum Kilometersammeln, also rauf auf Rad!
Klima schützen, Radverkehr fördern und etwas für die eigene Gesundheit tun. Ganz nach diesem
Motto nimmt Schifferstadt bereits zum siebten Mal in Folge beim STADTRADELN teil.
Wer ein eigenes STADTRADELN-Team gründen oder einem bereits bestehenden beitreten will, kann
sich auf https://www.stadtradeln.de/schifferstadt registrieren. Bei Rückfragen helfen die städtischen
Klimaschutzmanagerinnen Elisa Jung und Nicole Dörr unter der Telefonnummer 06235 / 44215 oder
per E-Mail an elisa.jung@schifferstadt.de gerne weiter.
Warum sich umsteigen auf den Drahtesel nicht nur beim STADTRADELN lohnt
Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen im
Verkehr, sogar ein Viertel der CO 2 -Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der
Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten
mit dem Fahrrad statt dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO 2
vermeiden. Für mehr Klimaschutz und Radverkehr treten seit 2008 Kommunalpolitikerinnen und –
politiker sowie Bürgerinnen und Bürger beim STADTRADELN in die Pedale.
Texte und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 21:53