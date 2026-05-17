Rhein-Pfalz-Kreis – Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach dem tragischen Absturz eines Kleinflugzeuges in ein Wohngebiet in Limburgerhof (MRN-News berichtete) laufen die umfangreichen Ermittlungen der Behörden weiter auf Hochtouren. Wie MRN-News bereits als erstes Medium über den Absturz berichtet hatte, kamen bei dem Unglück zwei Menschen ums Leben.

Nun haben die Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal neue Details bekannt gegeben.

Nach aktuellem Ermittlungsstand handelt es sich bei den beiden Todesopfern um einen 60-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg sowie einen 66-Jährigen aus dem Landkreis Starnberg in Bayern. Beide Männer waren deutsche Staatsangehörige und befanden sich mit dem Kleinflugzeug auf dem Weg von Aachen nach Oberpfaffenhofen bei München.

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Das zerstörte Flugzeugwrack sowie die Leichname der beiden Verstorbenen wurden mittlerweile sichergestellt. Seit Sonntagmorgen untersuchen Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung gemeinsam mit Kräften der Kriminalpolizei weiterhin die Absturzstelle. Dabei werden Trümmerteile dokumentiert, abtransportiert und umfangreiche Spurensicherungen durchgeführt. Auch eine Drohne kommt bei den Ermittlungen zum Einsatz.

Das Trümmerfeld erstreckt sich über einen größeren Bereich. Mehrere Gebäude wurden durch herabfallende Trümmer beschädigt. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten waren weiterhin vor Ort im Einsatz.

Die Ermittler suchen weiterhin dringend Zeugen. Personen, die das Flugzeug vor oder nach dem lauten Knall beobachtet oder möglicherweise Videoaufnahmen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen zu melden. Auch mögliche Geschädigte, deren Eigentum durch Trümmerteile beschädigt wurde, sollen sich an die Behörden wenden.

Die Ermittlungen zur genauen Absturzursache dauern an. Nach Angaben der Ermittler könnten konkrete Ergebnisse erst in mehreren Monaten vorliegen.

Quelle: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidium Rheinpfalz

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Zuletzt aktualisiert am 17. Mai 2026, 12:30